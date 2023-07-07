Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
11 июля 2023 10:21  [78] ННГУ подписал три соглашения в области создания и трансфера технологий с промпредприятиями Нижегородской области
10 июля 2023 17:27  [292] Евгений Люлин: "Иннопром уже давно стал важной выставочной площадкой на мировой арене и сохранил этот статус, невзирая на санкции"
10 июля 2023 16:28  [259] Бренд "Активиа" в России будет переименован в "АктиБио"
10 июля 2023 15:48  [236] МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети
10 июля 2023 10:11  [563] Более 30 нижегородских компаний представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2023"
07 июля 2023 15:34  [786] Форум молодёжных лидеров предприятий Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" прошёл в Арзамасском районе
07 июля 2023 10:36  [618] Предприниматели внесли свои предложения для актуализации стратегии развития Нижегородской области
06 июля 2023 18:58  [882] Нижегородских предпринимателей приглашают к участию в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Азербайджане"
06 июля 2023 14:36  [661] ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон
06 июля 2023 11:54  [717] Только для своих: "Ростелеком" запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТС
Бизнес

ННГУ подписал три соглашения в области создания и трансфера технологий с промпредприятиями Нижегородской области

11 июля 2023 10:21  [78] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

В Екатеринбурге накануне стартовала XIII Всероссийская промышленная выставка "Иннопром". В рамках первого дня работы Университет Лобачевского подписал три соглашения в области создания и трансфера технологий с промпредприятиями Нижегородской области: ООО "Группа Промавто", ООО "Корус" и ООО ПК "Селеста".

В церемонии приняли участие в том числе замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян и председатель Заксобрания Евгений Люлин.

Андрей Саносян отметил, что расширение области взаимодействия между вузами, научными организациями и предприятиями реального сектора экономики позволяет достичь технологического суверенитета. В частности, для активизации этих процессов в Нижегородской области функционирует научно-образовательный центр, в который входит и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Подписанные на "Инномпроме" соглашения - это результат проделанной работы.

И.о. ректора Университета Лобачевского Олег Трофимов добавил, что соглашения подписаны в рамках реализации проекта "Центр трансфера технологий ННГУ" - и это знаковое событие вля вуза.

"Подписание соглашений доказывает, что мы движемся в правильном направлении – регион, ведущий вуз и промышленные предприятия работают в связке", - подчеркнул Олег Трофимов.

Согласно информации, в рамках соглашений Университет Лобачевского совместно с промышленными партнёрами будут разрабатывать импортозамещающие технологии и новые материалы. В частности, будут реализованы новые проекты и стартапы, которые в дальнейшем будут внедрены на предприятиях.

Так, совместно с "Группой Промавто" прорабатывается тема БПЛА, с производственной компанией "Селеста" работа ведётся по направлению полимерных и композиционных материалов, а с "Корусом" – в рамках направления автокомпонентов.

Напомним, свою продукцию на выставке "Иннопром-2023" представили более 30 нижегородских компаний. Планируется, что на нижегородском стенде за четыре дня проведут более 100 b2b-переговоров. В состав делегации Нижегородской области вошли представители около 50 предприятий.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ Промышленность Сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph