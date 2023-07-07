ННГУ подписал три соглашения в области создания и трансфера технологий с промпредприятиями Нижегородской области Бизнес

Фото: Александр Воложанин

В Екатеринбурге накануне стартовала XIII Всероссийская промышленная выставка "Иннопром". В рамках первого дня работы Университет Лобачевского подписал три соглашения в области создания и трансфера технологий с промпредприятиями Нижегородской области: ООО "Группа Промавто", ООО "Корус" и ООО ПК "Селеста".

В церемонии приняли участие в том числе замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян и председатель Заксобрания Евгений Люлин.

Андрей Саносян отметил, что расширение области взаимодействия между вузами, научными организациями и предприятиями реального сектора экономики позволяет достичь технологического суверенитета. В частности, для активизации этих процессов в Нижегородской области функционирует научно-образовательный центр, в который входит и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Подписанные на "Инномпроме" соглашения - это результат проделанной работы.

И.о. ректора Университета Лобачевского Олег Трофимов добавил, что соглашения подписаны в рамках реализации проекта "Центр трансфера технологий ННГУ" - и это знаковое событие вля вуза.

"Подписание соглашений доказывает, что мы движемся в правильном направлении – регион, ведущий вуз и промышленные предприятия работают в связке", - подчеркнул Олег Трофимов.

Согласно информации, в рамках соглашений Университет Лобачевского совместно с промышленными партнёрами будут разрабатывать импортозамещающие технологии и новые материалы. В частности, будут реализованы новые проекты и стартапы, которые в дальнейшем будут внедрены на предприятиях.

Так, совместно с "Группой Промавто" прорабатывается тема БПЛА, с производственной компанией "Селеста" работа ведётся по направлению полимерных и композиционных материалов, а с "Корусом" – в рамках направления автокомпонентов.

Напомним, свою продукцию на выставке "Иннопром-2023" представили более 30 нижегородских компаний. Планируется, что на нижегородском стенде за четыре дня проведут более 100 b2b-переговоров. В состав делегации Нижегородской области вошли представители около 50 предприятий.