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Бизнес

Более 30 нижегородских компаний представили свою продукцию на выставке "Иннопром-2023"

10 июля 2023 10:11  [80] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Тридцать одна нижегородская компания представила свою продукцию на Всероссийской промышленной выставке "Иннопром-2023", которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на коллективном стенде региона представлено около 60 продуктов от 27 нижегородских организаций, еще четыре компании организовали собственные экспозиции.

Так, от Нижегородской области представлены новейшие наработки в области дронов, химических продуктов. 

Также нижегородские организации представили первый в России фотополимерный 3D-принтер, сканер поверхности объектов, лазерный аппарат для косметологии, макеты судов на подводных крыльях, автоматизированную систему управления технологическим процессом и многое другое.

Кроме того, "Группа ГАЗ" показала транспорт нового поколения для пассажирских перевозок, коммунального хозяйства и здравоохранения.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, стенд региона оформлен в стиле Машинного отдела Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что на нижегородском стенде пройдет более ста b2b-переговоров.

Напомним, в 2022 году нижегородские компании-участники выставки "Иннопром" провели более 1,5 тысяч встреч и переговоров.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала 26 соглашений более чем на 251 млрд рублей.

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Теги:
Промышленность
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