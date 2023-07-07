Межвузовский отряд "Молодой Гвардии" побывал в Республике Беларусь в рамках маршрута "Одно прошлое — одна история" Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

Межвузовский отряд "Молодой Гвардии Единой России" вернулся из Республики Беларусь. В поездке приняли участие студенты из нижегородских вузов: ННГУ, РАНХиГС, НГПУ; а также с факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения (Москва). Итоги поездки подвели в Штабе общественной поддержки.

Как рассказал руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков, совместное мероприятие показало, что у жителей России и Беларуси не только общее прошлое, но и общее будущее.

"Мы сформулировали ряд совместных проектов, которые реализуем до конца лета и осенью этого года, а также наметили проекты уже на следующий год. Здорово, что любая созидательная идея моментально находит отклик среди молодежи Беларуси. При этом Россия, в частности Нижегородская область, предоставляет все возможность для ее реализации", – отметил он.

Ключевым событием поездки стала конференция на базе Белорусского государственного университета. Заседание прошло с участием молодогвардейцев Белорусского республиканского совета молодежи и лидеров студенческого актива университета. По итогам приняли решение о взаимодействии между молодежными столицами Новополоцком (Республика Беларусь) и Нижним Новгородом (Российская Федерация).

"Также мы получили подтверждение от наших белорусских друзей приехать в лагерь, организованный "Молодой Гвардией Единой России" и "Волонтерской Ротой Боевого братства", "СВОи люди" под Ржевом, а также в лагерь для детей с освобожденных территорий Донбасса, который будет организован в Нижегородской области в августе, - рассказал Роман Зыков. – Кроме того, договорились принять совместное участие в молодежном форуме «Я молодежный лидер», а также обсудить возможное трудоустройство в рамках проекта "Моя карьера с Единой Россией".

По приглашению Белорусского государственного университета молодогвардейцы также приняли участие в "Народной зарядке" и сдаче ГТО на олимпийском стадионе Минска "Динамо".

Кроме того, в рамках визита активисты почтили память павших солдат, возложив цветы к Вечному огню и приняли участие в исторической реконструкции обороны Брестской крепости.

"Брестская крепость – священная земля для русского народа. Подвиг красноармейцев и сейчас вдохновляет нас на борьбу за суверенитет нашего общего Отечества. Для нас было важно привезти студентов разных ВУЗов, для того чтобы, вернувшись, они смогли поделиться своими впечатлениями и эмоциями, которые они испытали, находясь в сакральном месте", – пояснил Роман Зыков.

"В первую очередь хочется сказать, что очень приятно было познакомиться с российской молодежью. В наше непростое время мы просто обязаны вот так вот собираться и общаться, обмениваться опытом и планами, договариваться о совместных проектах и инициативах. Мы обсудили большое количество важных вопросов, но одним из основных стала договоренность о дальнейшем международном сотрудничестве. Очень приятно, что нас пригласили в нашу братскую Россию и Нижегородскую область для участия в различных проектах. Хочется ещё раз выразить благодарность нашим друзьям из Молодой Гвардии и сказать, что мы всегда ждём их у нас в Беларуси", - отметил в заключение секретарь первичной организации БРСМ БГУ Алексей Пикус.

Напомним, поездка была организована в рамках национальный туристический маршрут "Одно прошлое — одна история" совместно с Правительством Нижегородской области и Штабом общественной поддержки.