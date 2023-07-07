Производственно-складская база с автомаслами сгорела в Богородске Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ещё один крупный пожар произошёл сегодня ночью в Нижегородской области: сгорела производственно-складская база с автомаслами в Богородске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре на предприятии "Промэкология" на Дуденевском шоссе, 6 поступила 2:50 ночи. Там происходило горение бочек с автомобильным маслом на общей площади 2000 кв.м.

В 4:53 пожар локализован на площади 2500 кв.м., в 8:40 он был полностью ликвидирован. На месте ЧП работали 47 человек и 21 единица спецтехники.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ночью с 10 на 11 июля в Советском районе Нижнего Новгорода произошёл сильный пожар: горел двухэтажный 16-квартирный дом на ул. Бекетова. В результате погибла молодая женщина, пятеро детей в тяжёлом состоянии госпитализированы: все надышались продуктами горения.