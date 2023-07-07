Пятерых детей в тяжёлом состоянии госпитализировали с пожара в жилом доме на улице Бекетова Происшествия

Фото: скрипшот с видео очевидцев

Сегодня ночью в Советском районе Нижнего Новгорода произошёл сильный пожар: горел двухэтажный 16-квартирный дом. В результате погиб один человек и пострадали шестеро, ещё 10 жильцов были спасены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре на ул. Бекетова, д. 5Б поступило в 21:59: горели квартира на втором этаже и чердачное помещение.

Пожар был ликвидирован только спустя два часа - в 00:07 на площади 80 кв.м.

Как сообщили в областном Минздраве, на месте работали 3 бригады центра медицины катастроф и 2 бригады скорой медицинской помощи.

На пожаре сильно пострадали пятеро детей: три девочки - 17, 12, 8 лет и два мальчика - 12 лет и 2 года. Все они тяжело отравились продуктами горения. У одной девочки остановилось сердце, врачам скорой помощи пришлось реанимировать её прямо на месте происшествия.

Все дети в тяжёлом состоянии госпитализированы в детские больницы города.

Ещё один пострадавший - 56-летний мужчина - получил перелом лодыжки.

Кроме того, при пожаре погибла 34-летняя женщина: она также сильно надышалась гарью. Врачи пытались реанимировать её, но степень отравления продуктами горения была крайне высокой.

Следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.