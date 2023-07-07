Нижегородские МФЦ в I полугодии 2023 года стали предоставлять восемь новых услуг Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородских МФЦ в I полугодии 2023 года стали предоставлять населению еще восемь новых госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с января по июнь текущего года нижегородцам на базе МФЦ оказали 1,3 млн услуг. Самыми востребованными услугами стали регистрация прав на недвижимое имущество, выписки из ЕРГН, выдача паспортов граждан РФ, регистрационный учет граждан РФ, услуги с учетной записью на Едином портале госуслуг.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что в нескольких районах МФЦ были перенесены в более доступные места. Так, после смены адреса в мае 2023 года сотрудники Ковернинского отделения приняли более тысячи заявлений, а в Арзамасе с марта было оказано около 1 900 услуг.

В первом полугодии 2023 года в МФЦ Нижегородской области начали принимать документы для предоставления восьми новых услуг. Теперь нижегородцы могут через МФЦ запросить справки о сальдо единого налогового счета, о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа. Центр также принимает документ о согласии налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии задолженности, заявление об установлении секретного кода для идентификации граждан, о предоставлении ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев высоко оценил уровень обслуживания в многофункциональных центрах (МФЦ) Нижегородской области..