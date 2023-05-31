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Общество

Замглавы Минэкономразвития РФ высоко оценил работу нижегородских МФЦ

02 июня 2023 18:12  [63] Общество

Фото: Кира Мишина

Статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев высоко оценил уровень обслуживания в многофункциональных центрах (МФЦ) Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, Алексей Херсонцев посетил недавно открывшийся МФЦ в Советском районе Нижнего Новгорода.

Замминистра отметил, что нижегородская сеть МФЦ является одной из самых масштабных в стране. Первые центры в Нижнем Новгороде начали работать в 2013 году.

"В Нижегородской области уровень обслуживания очень высокий. МФЦ здесь максимально востребованы, мы видим положительные оценки граждан", - подчеркнул Алексей Херсонцев.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, сейчас в МФЦ можно подать документы на предоставление 72 федеральных госуслуг, 55 региональных, 1455 муниципальных и 34 бизнес-услуг. 

Ранее сообщалось, что более 2,6 млн услуг оказано нижегородцам в 2022 году в филиалах МФЦ. За 5 месяцев 2023 года было оказано 1,1 млн услуг.

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Теги:
МФЦ
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