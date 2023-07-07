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Общество

Пять четырехэтажек с детским садом планируется построить в Автозаводском районе

11 июля 2023 14:35  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Пять четырехэтажных домов с детским садом планируется построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, жилой комплекс будет размешен в 15 метрах от дома №48А на улице Парышевской.

Документация по планировке территории была подготовлена ООО "ПК "ГОРПРОЕКТ" по заказу ООО "Альфакапстрой".

Площадь территории в границах застройки составляет 3,85 га. Здесь будет построено пять четырехэтажных домов, один из которых уже строится. В одном из зданий разместится детский сад на 46 мест.

Также планируется обустроить стоянку на 177 машиномест и провести благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что более 14,5 млн рублей предоставит Банк ДОМ.РФ на строительство ЖК на Черниговской.

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Теги:
Жилье Строительство
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