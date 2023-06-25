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Общество

Более 14,5 млн рублей предоставит Банк ДОМ.РФ на строительство ЖК на Черниговской

28 июня 2023 15:27  [79] Общество

Банк ДОМ.РФ одобрил кредитную линию в размере 14,5 млрд рублей специализированному застройщику "Близнецы" (входит в ГК GloraX) на строительство ЖК GloraX Premium Черниговская, рассчитанного на 1300 семей. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

На предоставленные средства поэтапно будут построены новые жилые дома, детские сады, досуговый центр.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний GloraX из Санкт-Петербурга реализовать проект GloraX City Chernigovskaya на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка". В настоящее время в районе застройки ведётся берегоукрепление.

В рамках первой очереди редевелопмента улицы Черниговской возведут два здания, одно из которых в высоту достигнет 80 м, а второе - 100 м и станет самым высоким в регионе. Обе башни соединит между собой парящий мост с панорамным видом на Оку. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на III квартал 2026 года.

Проектом также предусмотрена реконструкция объектов культурного наследия — комплекса зданий мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" и "Мельниц Дегтярёва". Промышленные здания после комплексного реинжиниринга превратятся в комфортное жилые дома.

В Банке ДОМ.РФ также рассказали, что сейчас в Нижегородской области финансируется 17 проектов площадью 1,2 млн кв. м на общую сумму 70,8 млрд рублей.

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Теги:
Жилье Строительство
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