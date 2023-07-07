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Общество

Режим повышенной готовности в связи с COVID-19 отменяется в Нижегородской области с 12 июля

11 июля 2023 14:41  [242] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Режим повышенной готовности в связи с COVID-19 отменяется в Нижегородской области с 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, отмена указа "О введении режима повышенной готовности" от 13 марта 2020 года связана со значительным снижением уровня заболеваемости коронавирусом в регионе.

При этом, как следует из документа, в Нижегородской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей за исключением некоторых случаев. Теперь запрет действует в соответствии с указом губернатора Нижегородской области "О внесении изменений в указ губернатора Нижегородской области от 28 октября 2022 года №231", который разработан в целях реализации норм Указа президента РФ от 19 октября 2022 года №757.

Ограничения обусловлены обеспечением общественной безопасности, охраной общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Функции "коронавирусного" координационного штаба переходят к оперативному штабу, который был создан 19 октября 2022. Он и будет согласовывать массовые мероприятия.

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Теги:
Коронавирус Правительство Нижегородской области
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