Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2023 15:39  [16] Уже 80 лифтов заменили в Нижегородской области
11 июля 2023 14:41  [248] Режим повышенной готовности в связи с COVID-19 отменяется в Нижегородской области с 12 июля
11 июля 2023 14:35  [111] Пять четырехэтажек с детским садом планируется построить в Автозаводском районе
11 июля 2023 13:53  [144] Волонтеры АНО "АСИРИС" отреставрируют пять исторических домов в Арзамасе
11 июля 2023 13:40  [86] Программу долгосрочных сбережений запустят в России c 1 января 2024 года
11 июля 2023 13:05  [126] Почти 35 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за двое суток
11 июля 2023 12:56  [203] Движение трамвая №11 восстановлено в Нижнем Новгороде
11 июля 2023 12:39  [143] Стоянку автомобилей ограничили в центре Нижнего Новгорода в связи со строительством метро
11 июля 2023 12:30  [344] Новое отделение реабилитации Борской ЦРБ до конца лета получит 109 единиц нового оборудования
11 июля 2023 12:02  [157] Режим работы светофоров на 14 перекрестках изменили из-за перекрытия площади Свободы
Общество

Программу долгосрочных сбережений запустят в России c 1 января 2024 года

11 июля 2023 13:40  [86] Общество

Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, добровольная программа начнёт действовать с 1 января 2024 года. Формированием долгосрочных сбережений займутся негосударственные пенсионные фонды. Для участия с гражданами будет заключаться договор сроком не менее 15 лет.

Россияне смогут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счёт взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений, а также взносов работодателя. Кроме того, в течение трёх лет государство будет софинансировать взносы. В дальнейшем программа может быть продлена.

Сбережения будут застрахованы на 2,8 млн рублей.

После 15 лет участия в программе либо по достижении 55 лет для женщин и 60 для мужчин участник сможет использовать средства как дополнительный доход. Забрать деньги можно будет в любой момент, но без потери дохода это можно будет сделать только в особенно сложной жизненной ситуации.

Также участники программы получат вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год в случае уплаты взносов на сумму до 400 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Пенсия Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph