Программу долгосрочных сбережений запустят в России c 1 января 2024 года

Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, добровольная программа начнёт действовать с 1 января 2024 года. Формированием долгосрочных сбережений займутся негосударственные пенсионные фонды. Для участия с гражданами будет заключаться договор сроком не менее 15 лет.
Россияне смогут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счёт взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений, а также взносов работодателя. Кроме того, в течение трёх лет государство будет софинансировать взносы. В дальнейшем программа может быть продлена.
Сбережения будут застрахованы на 2,8 млн рублей.
После 15 лет участия в программе либо по достижении 55 лет для женщин и 60 для мужчин участник сможет использовать средства как дополнительный доход. Забрать деньги можно будет в любой момент, но без потери дохода это можно будет сделать только в особенно сложной жизненной ситуации.
Также участники программы получат вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год в случае уплаты взносов на сумму до 400 тысяч рублей.
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