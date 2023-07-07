Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2023 18:17  [48] Нижегородский НОЦ планирует развивать научно-технологическое сотрудничество с Китаем
11 июля 2023 17:37  [79] Весь электротранспорт Нижнего Новгорода ходит в штатном режиме
11 июля 2023 17:18  [113] Автоюрист разъяснил новый порядок "заморозки" водительских удостоверений уклонистов
11 июля 2023 16:49  [117] Более 35 тысяч человек побывали на "Выкса-фестивале - 2023"
11 июля 2023 16:31  [144] Одиннадцать нижегородских объектов претендуют на премию Russian Traveler Awards
11 июля 2023 16:13  [132] "Отцовскую карту" предложили ввести в России по аналогии с "Пушкинской"
11 июля 2023 15:58  [143] Африканскую чуму выявили в туше дикого кабана в Воскресенском районе
11 июля 2023 15:39  [148] Уже 80 лифтов заменили в Нижегородской области
11 июля 2023 14:41  [408] Режим повышенной готовности в связи с COVID-19 отменяется в Нижегородской области с 12 июля
11 июля 2023 14:35  [164] Пять четырехэтажек с детским садом планируется построить в Автозаводском районе
Общество

Автоюрист разъяснил новый порядок "заморозки" водительских удостоверений уклонистов

11 июля 2023 17:18  [113] Общество

С сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД смогут ограничивать в водительских правах тех, кто не явился по повестке в военкомат. Напомним, МВД России утвердило правила лишения водительских прав россиян за неявку в военкомат по повестке.

В соответствии с новым порядком, решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступает в единый реестр воинского учета, а спустя сутки — в федеральную информационную систему ГИБДД. После этого уклонист уже не имеет права садиться за руль.

Срок отмены ограничения наступит в течение суток после внесения изменений в реестр воинского учёта.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал телеканалу "360" о новом порядке действий с водительскими удостоверениями уклонистов.

Он назвал нововведение несомненным плюсом в деле борьбы с уклонистами и поддержал.

"Чтобы не было уклонистов, которые, как только им придёт повестка, сразу начнут уезжать из страны или передвигаться на машинах, чтобы их меньше останавливали и искали", — сказал он.

Автоэксперт пояснил, что уклонистам не грозит лишение прав в прямом смысле этого слова - им грозит лишь приостановка действия документа в случае получения повестки, но неявки в военкомат - по аналогии со злостными неплательщиками алиментов или штрафов.

Дмитрий Славнов также предупредил, что если водитель-уклонист продолжит ездить после приостановки прав, и его поймают - то накажут по ч. 2 ст. 12.7 КоАП России "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления" со штрафом 30 тысяч рублей либо арестом до 15 суток.

Как ранее заключил Верховный суд, уклонением от военного призыва является неявка без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки к месту несения службы. Также уклонистами признают тех, кто не прибыл в указанное в повестке военкомата время и место для отправки на службу.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Армия ГИБДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph