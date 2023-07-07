Автоюрист разъяснил новый порядок "заморозки" водительских удостоверений уклонистов Общество

С сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД смогут ограничивать в водительских правах тех, кто не явился по повестке в военкомат. Напомним, МВД России утвердило правила лишения водительских прав россиян за неявку в военкомат по повестке.

В соответствии с новым порядком, решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступает в единый реестр воинского учета, а спустя сутки — в федеральную информационную систему ГИБДД. После этого уклонист уже не имеет права садиться за руль.

Срок отмены ограничения наступит в течение суток после внесения изменений в реестр воинского учёта.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал телеканалу "360" о новом порядке действий с водительскими удостоверениями уклонистов.

Он назвал нововведение несомненным плюсом в деле борьбы с уклонистами и поддержал.

"Чтобы не было уклонистов, которые, как только им придёт повестка, сразу начнут уезжать из страны или передвигаться на машинах, чтобы их меньше останавливали и искали", — сказал он.

Автоэксперт пояснил, что уклонистам не грозит лишение прав в прямом смысле этого слова - им грозит лишь приостановка действия документа в случае получения повестки, но неявки в военкомат - по аналогии со злостными неплательщиками алиментов или штрафов.

Дмитрий Славнов также предупредил, что если водитель-уклонист продолжит ездить после приостановки прав, и его поймают - то накажут по ч. 2 ст. 12.7 КоАП России "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления" со штрафом 30 тысяч рублей либо арестом до 15 суток.

Как ранее заключил Верховный суд, уклонением от военного призыва является неявка без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки к месту несения службы. Также уклонистами признают тех, кто не прибыл в указанное в повестке военкомата время и место для отправки на службу.