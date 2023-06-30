Правила лишения уклонистов водительских прав утверждены в России Общество

МВД России утвердило правила лишения водительских прав россиян за неявку в военкомат по повестке. Документ размещён на официальном портале "Российская газета", сообщает телеканал "360". Приказ## вступает в силу через неделю после официальной публикации - 11 июля 2023 года.

В соответствии с новым порядком, решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступает в единый реестр воинского учета, а спустя сутки — в федеральную информационную систему ГИБДД. После этого уклонист уже не имеет права садиться за руль.

Срок отмены ограничения наступит в течение суток после внесения изменений в реестр воинского учёта.

В пояснительной записке к документу указано, что ограничение действия водительских прав наступит, если военнообязанный не придёт в военкомат в течение 20 дней от даты, указанной в повестке.

Как ранее разъяснил Верховный суд, уклонением от военного призыва является неявка без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки к месту несения службы. Также уклонистами признают тех, кто не прибыл в указанное в повестке военкомата время и место для отправки на службу.

Напомним, в апреле депутаты Госдумы в апреле приняли законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Бумажные повестки, передаваемые лично или через работодателя, сохранятся, но также их теперь будут отправлять заказным письмом или через портал "Госуслуги".

Врученной повестка будет считаться в момент размещения в личном кабинете портала. За неявку, кроме ограничения в праве на управление автомобилем, также предусмотрены запрет на выезд за границу, сделки с недвижимостью и другие нормы.