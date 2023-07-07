Весь электротранспорт Нижнего Новгорода ходит в штатном режиме

Движение всех трамваев и троллейбусов, временно прекращённое ранее из-за локальных подтоплений улиц в Нижнем Новгороде, восстановили. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Так, в течение дня приостановки в движении претерпели трамваи № 6, 11, 417.
"Маршруты общественного транспорта, движение которых было временно приостановлено или изменено в связи с обильными осадками, на данный момент работают в обычном режиме", - прокомментировали в ЦРТС.
Самым продолжительным простоем отличился троллейбус №25 - из-за подтопления улицы Кузбасской. Сейчас и он возобновил движение по маршруту.
Напомним, количество откачанной с улиц Нижнего Новгорода воды за двое суток составило уже почти 35 тысяч кубометров. После того, как интенсивность дождя снизилась, количество мест с серьёзными подтоплениями значительно сократилось. Водооткачивающую технику переводят с крупных дорог, где проблема с водой уже решена, во дворы.
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