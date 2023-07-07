Весь электротранспорт Нижнего Новгорода ходит в штатном режиме Общество

Движение всех трамваев и троллейбусов, временно прекращённое ранее из-за локальных подтоплений улиц в Нижнем Новгороде, восстановили. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Так, в течение дня приостановки в движении претерпели трамваи № 6, 11, 417.

"Маршруты общественного транспорта, движение которых было временно приостановлено или изменено в связи с обильными осадками, на данный момент работают в обычном режиме", - прокомментировали в ЦРТС.

Самым продолжительным простоем отличился троллейбус №25 - из-за подтопления улицы Кузбасской. Сейчас и он возобновил движение по маршруту.

Напомним, количество откачанной с улиц Нижнего Новгорода воды за двое суток составило уже почти 35 тысяч кубометров. После того, как интенсивность дождя снизилась, количество мест с серьёзными подтоплениями значительно сократилось. Водооткачивающую технику переводят с крупных дорог, где проблема с водой уже решена, во дворы.