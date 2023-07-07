#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2023 17:37  [59] Весь электротранспорт Нижнего Новгорода ходит в штатном режиме
11 июля 2023 17:18  [102] Автоюрист разъяснил новый порядок "заморозки" водительских удостоверений уклонистов
11 июля 2023 16:49  [105] Более 35 тысяч человек побывали на "Выкса-фестивале - 2023"
11 июля 2023 16:31  [134] Одиннадцать нижегородских объектов претендуют на премию Russian Traveler Awards
11 июля 2023 16:13  [124] "Отцовскую карту" предложили ввести в России по аналогии с "Пушкинской"
11 июля 2023 15:58  [132] Африканскую чуму выявили в туше дикого кабана в Воскресенском районе
11 июля 2023 15:39  [143] Уже 80 лифтов заменили в Нижегородской области
11 июля 2023 14:41  [400] Режим повышенной готовности в связи с COVID-19 отменяется в Нижегородской области с 12 июля
11 июля 2023 14:35  [158] Пять четырехэтажек с детским садом планируется построить в Автозаводском районе
11 июля 2023 13:53  [198] Волонтеры АНО "АСИРИС" отреставрируют пять исторических домов в Арзамасе
Общество

Весь электротранспорт Нижнего Новгорода ходит в штатном режиме

11 июля 2023 17:37  [59] Общество

Движение всех трамваев и троллейбусов, временно прекращённое ранее из-за локальных подтоплений улиц в Нижнем Новгороде, восстановили. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Так, в течение дня приостановки в движении претерпели трамваи № 6, 11, 417.

"Маршруты общественного транспорта, движение которых было временно приостановлено или изменено в связи с обильными осадками, на данный момент работают в обычном режиме", - прокомментировали в ЦРТС.

Самым продолжительным простоем отличился троллейбус №25 - из-за подтопления улицы Кузбасской. Сейчас и он возобновил движение по маршруту.

Напомним, количество откачанной с улиц Нижнего Новгорода воды за двое суток составило уже почти 35 тысяч кубометров. После того, как интенсивность дождя снизилась, количество мест с серьёзными подтоплениями значительно сократилось. Водооткачивающую технику переводят с крупных дорог, где проблема с водой уже решена, во дворы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай Троллейбус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph