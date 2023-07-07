Почти 35 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за двое суток Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Почти 35 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за двое суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Отметим, что за первые сутки ливня в Нижнем Новгороде было откачано около 15 тысяч кубометров воды. Ливень, начавшийся в воскресенье, был рекордным почти за 100 лет: за сутки выпало осадков больше, чем при месячной норме. Так, традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, уже выпало 113 мм.

В Нижегородской области было подтоплено несколько больниц и образовательных учреждений.

Согласно информации, сейчас интенсивность дождя снизилась.

Как рассказал Юрий Шалабаев, количество мест с серьезными подтоплениями значительно сократилось. Проблемными остаются участки на Комсомольском и Московском шоссе, улице Светлоярской.

Водооткачивающая техника переводится с крупных дорог, где проблема с водой уже решена, во дворы.

Также Юрий Шалабаев поручил проверить состояние склонов для минимизации рика схода грунта.