Китайская делегация прибыла в Нижегородскую область с двухдневным визитом Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация из города Сыпин Китайской Народной Республики во главе с мэром Чень Дэмином 11 июля прибыла в Нижний Новгород с двухдневным деловым визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, основной целью визита является установление новых партнерских отношений с нижегородскими предприятиями.

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области делегация встретилась встретилась с руководителями предприятий "Русполимет", "Химинвест", агрохолдинга "Русское поле".

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также оценили возможность создания совместных предприятий в сфере машиностроения, химической промышленности и сельского хозяйства.

"В рамках запланированных мероприятий мы покажем, какие перспективы ждут наших зарубежных партнеров при расширении сфер сотрудничества с Нижегородской областью", - отметила департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Сегодня китайская делегация посетит Первомайск, где будет подписан меморандум об установлении побратимских связей между муниципалитетами.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ планирует развивать научно-технологическое сотрудничество с Китаем.