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Общество

Нижегородский НОЦ планирует развивать научно-технологическое сотрудничество с Китаем

11 июля 2023 18:17  [53] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) в ходе деловой поездки в Китай провели более десяти переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, стороны обсуждали совместные исследования, проекты и разработки, а также обменялись опытом по актуальным вопросам научно-технологического развития.

В частности, нижегородская делегация провела встречи с производителем масс-спектрометров Hexin Mass Spectrometry, производителем оборудования для безопасности и создания умного города Jiechuang и рядом китайских научно-исследовательских институтов, ведущих разработки в области суперкомпьютеров.

Как рассказал руководитель Нижегородского НОЦ Тимур Халитов, в ходе визита обсуждалась коммерциализация нижегородских разработок в области физики плазмы, высокочистых веществ, интернета вещей, а также производство каучуковых добавок для улучшения потребительских свойств автомобильной резины.

Также Нижегородский НОЦ и Китайско-Сингапурский наукоград в Гуанчжоу договорились о проведении двух международных конкурсов. В ходе одного из них поддержку получат лучшие научно-прикладные исследования, а в другом смогут принять участие молодые ученые обеих стран.

Кроме того, стороны запланировали совместную реализацию новых образовательных программ в китайских и нижегородских вузах.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ и ДНР будут сотрудничать в сфере реализации технологических проектов.

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Теги:
Международное сотрудничество НОЦ
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