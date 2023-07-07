Нижегородские археологи исследуют в Вачском районе древний могильник племени мурома VIII – X веков Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Археологи Нижегородского музея-заповедника находятся с экспедицией в Вачском районе: они исследуют вновь выявленный средневековый могильник финно-угорского племени мурома, датируемый в пределах VIII – X веков. Об этом сообщили в региональном Минкультуры.

Согласно информации, могильник был выявлен и поставлен на государственную охрану по итогам археологической разведки, проведённой осенью 2022 года.

Как рассказал генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов, в прошлом году неравнодушные местные жители сообщили о деятельности чёрных копателей на данной территории, в связи с чем была организована археологическая "разведка".

Она показала, что там действительно расположен древний могильник племени мурома, который ранее никем не был исследован. Чёрные копатели успели частично разрушить несколько захоронений.

"Теперь стараемся раскопать и сохранить то, что могло бесследно исчезнуть. Это глубоко научная, академическая работа. В ней участвуют специалисты Нижегородского музея-заповедника, Волжской археологической экспедиции Института археологии РАН, а также студенты института международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского, которые принимают участие в раскопках в рамках учебно-ознакомительной практики", – уточнил Юрий Филиппов.

В настоящее время раскопки ведутся на площади около 100 кв. м. Учёные фиксируют частоту и плотность захоронений, их расположение, изучают найденный погребальный инвентарь - всё это поможет воссоздать погребальный обряд средневекового племени мурома.

Среди первых находок, обнаруженных осенью, были керамические сосуды и металлические украшения: ажурная бляха, височные кольца, браслеты и привески разных форм. А в первые дни экспедиции 2023 года археологи нашли уникальные вещи: стеклянную бусину, предположительно, византийского или сирийского происхождения и арабскую монету – "дирхем" - первой половины Х века.

Все найденные артефакты впоследствии войдут в состав фондов Нижегородского музея-заповедника.

Напомним, древнемордовский могильник IX-X веков обнаружили в ходе археологических раскопок в селе Выездное у церкви Смоленской иконы Божией Матери в Арзамасском районе.