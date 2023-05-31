Древнемордовский могильник обнаружили в ходе археологических раскопок в селе Выездное в Арзамасском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Древнемордовский могильник IX-X веков обнаружили в ходе археологических раскопок в селе Выездное у церкви Смоленской иконы Божией Матери в Арзамасском районе. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, могильник был найден на объекте археологического наследия "Грунтовый могильник Выездное 1". Ранее считалось, что этот памятник является исключительно церковным кладбищем конца XVII-XIX веков.

В переотложенных слоях были обнаружены и более древние предметы III-V веков.

Как отметили в управлении, находка свидетельствует о пребывании древней мордвы в окрестностях Арзамаса как минимум на рубеже I-II тыс. нашей эры.

Ранее сообщалось, что возмутившие жителей Арзамаса разбросанные кости на Соборной площади оказались не человеческими.

Также напомним, что в 2022 году захоронение XVII века обнаружили во время археологических раскопок в Нижегородском кремле.