Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2023 11:28  [110] Администрации районов Нижнего Новгорода отрабатывают обращения граждан
02 июня 2023 11:06  [145] Древнемордовский могильник обнаружили в ходе археологических раскопок в селе Выездное в Арзамасском районе
02 июня 2023 10:37  [141] Речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в эти выходные
02 июня 2023 10:25  [118] Более 380 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году
02 июня 2023 10:13  [158] Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Нижегородского района из-за забега "ЗаБег.РФ"
02 июня 2023 10:02  [135] Более 20 инициатив реализуют в Дзержинске в 2023 году в рамках проекта "Вам решать!"
02 июня 2023 09:54  [149] Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году
02 июня 2023 09:36  [176] Первые электробусы поступят в Нижний Новгород к осени 2023 года
01 июня 2023 18:56  [375] Уличная фотовыставка "Сердце отдаю детям" открылась в Нижнем Новгороде
01 июня 2023 18:50  [288] Мининский университет открыл 30 инженерных классов в школах Нижнего Новгорода
Общество

Древнемордовский могильник обнаружили в ходе археологических раскопок в селе Выездное в Арзамасском районе

02 июня 2023 11:06  [145] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Древнемордовский могильник IX-X веков обнаружили в ходе археологических раскопок в селе Выездное у церкви Смоленской иконы Божией Матери в Арзамасском районе. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, могильник был найден на объекте археологического наследия "Грунтовый могильник Выездное 1". Ранее считалось, что этот памятник является исключительно церковным кладбищем конца XVII-XIX веков.

В переотложенных слоях были обнаружены и более древние предметы III-V веков.

Как отметили в управлении, находка свидетельствует о пребывании древней мордвы в окрестностях Арзамаса как минимум на рубеже I-II тыс. нашей эры.

Ранее сообщалось, что возмутившие жителей Арзамаса разбросанные кости на Соборной площади оказались не человеческими.

Также напомним, что в 2022 году захоронение XVII века обнаружили во время археологических раскопок в Нижегородском кремле.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район Археология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph