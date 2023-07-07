Рабочая группа по вопросам СВО передала в Мулино мобильные тренажёры для подготовки бойцов Общество

Рабочая группа по вопросам СВО совместно с Министерством обороны РФ передала тренажёрные комплексы в Центр боевой подготовки в посёлке Мулино Нижегородской области.

Вручены два тренажёра ПТУР "ПТРК КОНКУРС" и два ПТУР "ПТРК ФАГОТ", которые предназначены для подготовки операторов управляемого вооружения. Обучение на тренажёрах приближено к условиям реального боя с целью формирования и поддержания у операторов устойчивых навыков обнаружения и сопровождения наземных целей, определения момента пуска и наведения ПТУР на цель, оценки результатов стрельбы.

По словам заместителя председателя Госдумы, руководителя подгруппы по вопросам мобилизации и обеспечении граждан Шолбана Кара-оол, военнослужащие рады таким тренажёрам.

"Мы понимаем, для ребят, которые участвуют в СВО, необходимо сделать всё, чтобы они победили и вернулись живыми и невредимыми. Поэтому очень важно, чтобы в войсках была предварительная подготовка всех ребят, которые идут на передовую – это и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники, и военные люди, которые избрали эту профессию. Мы в рамках Рабочей группы заняты тем, что изучаем вместе с Минобороны все запросы, которые идут с фронта. Как правило, это темы, связанные с оборудованием, с обеспечением техникой, с вооружением. Конечно же, очень важно, чтобы бойцы, которые попадают туда, были уже специалистами в той или иной мере. Поэтому посещение полигонов для нас - это первейшая задача. Очень здорово, что мы смогли доставить эти рабочие места – это воспроизведение работы ПТУР-ов, и ребята довольны, потому что тренажёры показывают в полной мере реалистичность боя и использование этого вооружения", - рассказал Шолбан Кара-оол.

Также в пользование Центра боевой подготовки передан комплексный тренажёр танкового взвода, предназначенный для проведения двусторонних тактических занятий и тренировок с целью приближения условий обучения танковых подразделений к условиям боя.

"Они, во-первых, мобильные, можно поставить, перевезти в любую точку боевых действий, в любую точку для подготовки. Заниматься можно всегда, в любых погодных условиях, в любых условиях обстановки и местности. Очень коммуникабельные и удобные тренажёры. Динамика и тактическая обстановка боя создается руководителем занятия, она может быть абсолютно разная. Техника, по которой ведётся огневое поражение противника, тоже любая", - поделился начальник 333 Центра боевой подготовки Евгений Арифулин.

"Это очередной шаг в помощи нашим ребятам, которые будут направлены в зону проведения СВО. От имени губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина выражаем благодарность рабочей группе по вопросам СВО и лично секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. В регионе проходит постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Совместно с "Единой Россией", Министерством обороны, Координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, который работает на базе Дома народного единства, правительство Нижегородской области реагирует на все поступающие запросы от военнослужащих и их семей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников.

Тренажёрные комплексы позволят повысить уровень подготовки войск, а также ускорят процесс обучения.



Как отметил председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, глава подгруппы по мобилизации экономики Владимир Гутенев, поставка таких тренажёров на полигоны имеет стратегическое значение.

"Очень важно, что на этих тренажёрах работают инструкторы, которые имеют опыт боевых действий и передают эти знания ребятам, которые за короткий период времени должны овладеть сложной техникой. Давая эти навыки, мы сохраняем жизни нашим военнослужащим. Мы экономим и огромные финансовые ресурсы. Мы понимаем то, что сейчас делают наша промышленность, российские вузы, частные компании в части информационных систем и использования искусственного интеллекта для управления боем, формирует крепкий фундамент, за счёт которого мы уже сейчас несём гораздо меньшие потери, а наши вооруженные силы становятся в разы эффективнее", - подчеркнул Владимир Гутенев.

Ранее Рабочая группа уже передала тренажёры, которые разработала группа компаний "Логос", для военных на полигон под Краснодаром. Главная цель – установить такие тренажёры на всех полигонах страны.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.