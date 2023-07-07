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Общество

Автозаводский корпус "Школы 800" поставили на кадастровый учет

12 июля 2023 12:31  [35] Общество

Фото: Telegram-канал "Верните школу 800"

Автозаводский корпус "Школы 800" поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Нижегородской области.

Согласно информации, трехэтажное здание площадью 23 тысячи кв. м расположено микрорайоне Юг по улице Бульвар Южный, 23.

Корпус предназначен для обучения 1500 детей в одну смену - 6 дней в неделю. Наполняемость каждого класса - 25 человек.

Отмечается, что блок начальной школы был выделен в отдельное крыло здания.

На первом этаже корпуса размещены медицинский блок, гардероб, столовая с обеденным залом, несколько бассейнов, более 14 кабинетов и мастерских, библиотека.

На двух остальных этажах расположились кабинеты, два спортивных зала с раздевалками, душевыми и уборными, два библиотечно-информационных центра, а также комплекс лабораторий и студий.

На участке школы оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий.

Напомним, первый корпус "Школы 800" в Верхних Печерах торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля.

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Теги:
Автозаводский район Школа 800
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