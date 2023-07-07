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Общество

Агропромышленная выставка "День поля" в Кстовском районе перенесена на 28-29 июля

12 июля 2023 13:07  [37] Общество

Агропромышленная выставка "День поля" в Кстовском районе перенесена на 28-29 июля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Напомним, изначально выставку планировались провести на этих выходных, 14 и 15 июля.

Согласно информации, перенос связан с сильными дождями.

"Для нас важно, чтобы мероприятие прошло эффективно, поэтому мы приняли решение о его переносе на конец июля. Рассчитываем, что к этому времени поле хорошо просохнет, и нам удастся организовать все запланированные мероприятия", - пояснил Николай Денисов.  

Отмечается, что программа мероприятия остается неизменной. В рамках Дня поля пройдут выставка сельскохозяйственной техники и племенных животных, демонстрационные показы новых сортов сельскохозяйственных культур, ярмарка, различные мастер-классы.

Вход на все мероприятия свободный.  

Подробная программа мероприятия и карта с точными координатами места его проведения размещены на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

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Теги:
АПК Выставка Сельское хозяйство
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