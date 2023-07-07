Искусственное лесовосстановление на площади 2 700 гектаров прошло в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Искусственное лесовосстановление на площади 2 700 гектаров, в том числе на 460 га - с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой, прошло в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Согласно информации, в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" плановые показатели весеннего лесокультурного сезона были выполнены на 106%.

В ходе лесовосстановительных работ были использованы сеянцы хвойных растений, выращенные в Нижегородской области на селекционно-семеноводческом комплексе ГАУ НО "Семеновский спецсемлесхоз".

Также проводятся работы по комбинированному и естественному лесовосстановлению. При плане в 575 га комбинированное восстановление уже завершено на площади 282 га, естественное - на площади 614 га.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по лесовосстановлению.

Также напомним, что восстановление лесов на площади в 14,6 тыс. га запланировано в Нижегородской области на 2023 год.