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Общество

Шесть детсадов Нижегородской области вошли в топ-100 лучших дошкольных учреждений России

12 июля 2023 13:48  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть детсадов Нижегородской области вошли в топ-100 лучших дошкольных учреждений России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, Всероссийский конкурс-смотр "Лучшие детские сады России 2023" проводится Федеральным экспертным советом системы образования и оценивает качество дошкольного образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России и международного опыта.

Так, в топ-100 попали три детских сада Нижнего Новгорода: №107, №445 и №83.

Также среди лучших были отмечены детсад №1 в Починках, детсад "Солнышко" на Бору и учреждение "Росинка" в рабочем поселке Большое Мурашкино.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода смогут оставить отзыв о детских садах.

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Теги:
Детсады Конкурсы
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