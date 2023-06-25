Жители Нижнего Новгорода смогут оставить отзыв о детских садах Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что на сайте Аналитического центра города запущен сервис обратной связи для родителей, дети которых ходят в детский сад.

Согласно информации, поделиться своим мнением можно будет, отсканировав QR-код на плакатах, размещенных в садиках.

Отзывы приходят на аналитическую платформу, структурируются и передаются для принятия необходимых решений по улучшению работы детских садов в департамент образования и образовательные учреждения.

Юрий Шалабаев отметил, что подобный сервис по оценке питания работает и в школах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что приложение администрации Нижнего Новгорода планируется запустить до конца лета.