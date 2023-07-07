Финал Турнира по баскетболу 3х3 среди учащихся СПО пройдет на Нижегородской ярмарке 14 июля Спорт

Фото: Нижегородская ярмарка

Финал Турнира по баскетболу 3х3 среди учащихся заведений среднего профессионального образования пройдет на Нижегородской ярмарке 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Согласно информации, в соревнованиях примут участие мужские и женские команды и 14 регионов Поволжья, в том числе Нижегородской области.

Турнир пройдет во втором павильоне Ярмарки. Здесь разместятся четыре корта, а также три площадки, на которых пройдут групповые этапы и массовый турнир с участием детско-юношеских команд.

Начнется турнир в 10:00. Вход свободный.

Также весь день рядом со вторым павильоном для всех желающих сыграть в баскетбол 3х3 будут работать два корта. Здесь же пройдут конкурсы с подарками от партнеров турнира.

Напомним, в марте БК "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу.