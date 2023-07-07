Движение на трассе М-7 в Воротынском районе восстановлено после крупного ДТП

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Движение автомобильного транспорта на 550 км трассы М-7 в Воротынском районе, где произошло крупное ДТП, восстановлено в оба направления. Об этом сообщили в пресс-службё ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, массовая авария произошла сегодня утром недалеко от населённого пункта Криуши: столкнувшиеся грузовые и легковые автомобили перекрыли движение по одной из полос.
Как сообщили в Главке, организовать объезд данного участка не представилось возможным в связи с отсутствием дорог-дублёров, поэтому автомобили пустили в оба направления по свободной стороне дороги.
В настоящее время производятся работы по деблокации столкнувшихся автомобилей, а также освобождения проезжей части от посторонних предметов, оставшихся после ДТП. После этого движение восстановят уже в штатном режиме.
Полиция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к данным мерам и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.
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