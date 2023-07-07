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Общество

Движение на трассе М-7 в Воротынском районе восстановлено после крупного ДТП

12 июля 2023 15:37  [95] Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Движение автомобильного транспорта на 550 км трассы М-7 в Воротынском районе, где произошло крупное ДТП, восстановлено в оба направления. Об этом сообщили в пресс-службё​ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, массовая авария произошла сегодня утром недалеко от населённого пункта Криуши: столкнувшиеся грузовые и легковые автомобили перекрыли движение по одной из полос.

Как сообщили в Главке, организовать объезд данного участка не представилось возможным в связи с отсутствием дорог-дублёров, поэтому автомобили пустили в оба направления по свободной стороне дороги.

В настоящее время производятся работы по деблокации столкнувшихся автомобилей, а также освобождения проезжей части от посторонних предметов, оставшихся после ДТП. После этого движение восстановят уже в штатном режиме.

Полиция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к данным мерам и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.

 

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Теги:
движение ДТП М-7
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