Семь автомобилей столкнулись на трассе М-7 в Воротынском районе на участке ремонта Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла сегодня утром на трассе М-7 в Воротынском районе, далеко от населённого пункта Криуши. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП случилось около 9:20 на 550 км автодороги Москва - Уфа в районе ремонтируемого участка с временным реверсивным движением.

По предварительным данным, КАМАЗ врезался в попутный MAN - и далее по цепочке последовательно столкнулись автомобили Mitsubishi Fuso, "ГАЗон NEXT", Mazda, Hyundai, "ГАЗель", KIA.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии. Сотрудники организуют объезд места ДТП для остальных участников дорожного движения и деблокации участка дороги.

Как рассказали в региональном Минздраве, всего в ДТП пострадали 5 человек.

На данный момент 16-летний подросток (уроженец Дагестана) с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и женщина 42 года (уроженка Москвы) с ушибом грудной клетки и переломом рёбер эвакуированы в межрайонный травмцентр Лысковской ЦРБ.

50-летний водитель одного из грузовиков в крайне тяжёлом состоянии (в состоянии клинической смерти) был госпитализирован в Воротынскую ЦРБ. К сожалению, врачи не смогли его спасти.

И ещё один 58-летний водитель фуры из Челябинска был зажат в машине. Его деблокировали и с закрытым переломом нижней трети левой голени и травматическим шоком отправили в Лысковскую ЦРБ. Состояние пациента стабильное, добавили в Минздраве.

Напомним, похожая авария с участием трёх большегрузов и кроссовера произошла 22 июня на 411 км Южного обхода Нижнего Новгорода. Грузовой автомобиль DAF двигался в сторону Казани и врезался в стоявший в пробке автомобиль Geely Atlas. В результате легковушку зажало между двух фур, а все находившиеся ней люди погибли: это мужчина, две женщины и две двухмесячные девочки.

Виновника аварии задержали в рамках возбужденного уголовного дела о смертельном ДТП и заключили под стражу.