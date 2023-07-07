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Политика

Первомайск и китайский город Сыпин подписали меморандум об установлении побратимских связей

12 июля 2023 15:55  [42] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава г.о.г Первомайск Елена Лебеднева и мэр китайского города Сыпин Чень Дэмин подписали меморандум об установлении побратимских связей между двумя муниципалитетами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как отметила директор департамента внешних связей региона Ольга Гусева, Первомайск стал шестым нижегородским муниципалитетом, у которого появился город-побратим в Китае.

Также Первомайск уже сотрудничает с городом Барань в Беларуси, а в ближайшее время подпишет меморандум о сотрудничестве с одним из муниципалитетов Республики Сербской.

Стороны будут сотрудничать в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры. Также запланированы обмен опытом по развитию предпринимательства и сотрудничество в подготовке и реализации совместных проектов, выставок продукции.

Как рассказала Елена Лебеднова, китайская делегация посетили предприятие "Транспневматика", где высоко оценила производимую продукцию.

Ранее китайская делегация встретилась с руководителями предприятий "Русполимет", "Химинвест", агрохолдинга "Русское поле".

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Теги:
Международное сотрудничество Первомайск
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