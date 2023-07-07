Превышения количества вредных веществ в воздухе после пожара на производстве "Сибура" в Дзержинске не выявлено Общество

Фото: Telegram-канала Ивана Носкова

Превышения количества вредных веществ в воздухе после пожара на производстве "Сибура" в Дзержинске не выявлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Носков.

Напомним, сообщение о пожаре на производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" поступило сегодня в 14:05. Погибших и пострадавших нет.

В 15:15 было прекращено факельное горения. Сейчас проводится охлаждение производственной установки. Угрозы взрыва нет.

Согласно информации, пробы воздуха были отобраны лабораторией МБУ "Инженерно-экологическая служба Дзержинска".

Как рассказал Иван Носков, сейчас ветер дует в направлении от Дзержинска, на северо-восток.

Как добавили в пресс-службе "СИБУР-Нефтехима", в настоящее время ведётся мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так аккредитованных независимых лабораторий.