Новый закон обяжет банки возвращать клиентам похищенные с их счетов деньги Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Государственная дума РФ приняла в двух заключительных чтениях закон, согласно которому банки должны будут возвращать клиенту деньги, отправленные мошенникам. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно документу, банки обязуются возместить сумму перевода, списанную без согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления.

Если операция была произведена за пределы РФ, то этот срок увеличивается до 60 дней. При этом сумму должны вернуть в полном объёме.

Оператор сможет избежать возврата только в случае доказательства нарушения порядка работы со стороны клиента, что привело к списанию.

Банки также обяжут проверять все подозрительные переводы и блокировать вероятно мошеннические операции между счетами клиентов. Если кредитная организация будет пренебрегать такими проверками, то все потерянные деньги придётся возместить.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ и Центробанку рассмотреть вопрос о выплатах со стороны банков и иных кредитных организаций компенсаций в пользу клиентов, которые стали жертвами финансовых мошенников. Также правительству поручено рассмотреть возможность установления оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечку персональных данных.