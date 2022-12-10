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Экономика

Правительство и ЦБ РФ рассмотрят вопрос о компенсациях для обманутых клиентов банков

13 января 2023 17:00  [102] Экономика

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ и Центробанку рассмотреть вопрос о выплатах со стороны банков и иных кредитных организаций компенсаций в пользу клиентов, которые стали жертвами финансовых мошенников. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как говорится в соответствующем поручении, при необходимости нужно будет выработать предложения по внесению таких изменений в российское законодательство. Назван и конкретный срок исполнения поручений — до 1 июля 2023 года.

Согласно документу, ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Также правительству поручено рассмотреть возможность установления оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечку персональных данных.

Отмечается, что за распространение украденной личной информации предполагается усиление ответственности.

Ранее сообщалось, что ответственность за утечку персональных данных предлагают ужесточить вплоть до уголовного наказания.

Также Госдума приняла законопроект об информационном обмене между Центробанком и МВД России с целью противодействия финансовому мошенничеству.

Напомним, что в III квартале 2022 года из-за действий кибермошенников россияне лишились почти 4 млрд рублей. При этом банки вернули клиентам всего 3,4% от общей суммы похищенного. Как пояснили в департаменте информбезопасности Банка России, в настоящее время банки не обязаны возвращать деньги при переводе мошенникам.

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Теги:
Банки Мошенничество ЦБ РФ
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