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Происшествия

Приехавший в Нижний Новгород на заработки челябинец помогал мошенникам обирать пенсионеров

13 июля 2023 11:58  [2] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородские полицейские задержали 21-летнего жителя Челябинска, который обвиняется в совершении 18 эпизодов мошеннических действий в отношении пенсионеров: он выступал в роли курьера в схеме ""Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи в августе 2022 года возбудили уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере) по заявлениям обманутых нижегородцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого – ранее не судимого 21-летнего иногороднего гражданина, который приехал в Нижний Новгород на заработки.

В ходе расследования было установлено, что молодой человек выполняя функцию курьера: приезжал по указанным адресам и забирал деньги, которые доверчивые пенсионеры передавали в качестве материальной помощи попавшим в аварию родным. Затем переводил средства на различные счета, оставляя себе процент в качестве оплаты за услуги.

По версии следствия, челябинец действовал на территории нескольких регионов, в Нижнем Новгороде он совершил пять преступлений. Общий материальный ущерб составил более 3 млн рублей.

Всего же в ходе расследования выявлено 18 эпизодов преступной деятельности курьера. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители в очередной раз убедительно просят нижегородцев просят провести беседы с пожилыми родственниками, напомнив о данной схеме обмана: звонящие могут представляться полицейским, следователем или адвокатом. Все разговоры сводятся к требованиям "для решения вопроса" передать определённую сумму курьеру.

Необходимо оставить на виду номера телефонов членов семьи и экстренных служб, чтобы в сложной ситуации пожилой человек мог быстрее обратиться за помощью.

Напомним, ранее в Арзамасе задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Он оказался причастен к 15 преступлениям.

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Теги:
Мошенничество Уголовное дело
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