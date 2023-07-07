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Происшествия

Неизвестный мужчина попытался похитить двух подростков в Балахнинском районе

13 июля 2023 15:07  [1] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Неизвестный мужчина попытался похитить двух подростков в Балахнинском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 12 июля мужчина похитил двух подростков в рабочем поселке Малое Козино. Угрожая им ножом, он поместил несовершеннолетних в машину и увез.

В пути автомобиль застрял. Злоумышленник связал похищенных подростков и скрылся. Потерпевшим удалось освободиться и обратиться за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 ч. 2 п.п. "в, г, д, ж" УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух лиц).

В настоящее время следователи устанавливает личность похитителя.

Ранее сообщалось, что жителя Арзамаса приговорили к 20,5 годам колонии строгого режима за похищение двух девочек.

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Теги:
Балахнинский район Похищение
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