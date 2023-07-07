Сотрудники исправительной колонии в Варнавинском районе обнаружили пушку для переброса техники

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Сотрудники колонии в Варнавинском районе обнаружили пушку для переброса электронной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудники оперативной службы исправительной колонии №7 в ходе обследования территории обнаружили самодельную пушку, внутри которой находился сверток из пластмассовых бутылок.
В свертке хранились 16 мобильных телефонов, три зарядных устройства, четыре sim-карты, пять USB кабелей, три гарнитуры и одна батарейка, которые кто-то планировал перебросить на территорию колонии.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило предложение ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьму.
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