Сотрудники исправительной колонии в Варнавинском районе обнаружили пушку для переброса техники Общество

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Сотрудники колонии в Варнавинском районе обнаружили пушку для переброса электронной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники оперативной службы исправительной колонии №7 в ходе обследования территории обнаружили самодельную пушку, внутри которой находился сверток из пластмассовых бутылок.

В свертке хранились 16 мобильных телефонов, три зарядных устройства, четыре sim-карты, пять USB кабелей, три гарнитуры и одна батарейка, которые кто-то планировал перебросить на территорию колонии.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило предложение ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьму.