Блогерство хотят признать официальной работой Общество

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Блогерскую сферу наряду с другими видами занятости признают областью экономической деятельности. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает телеканал "360".

В частности, уже состоялась встреча представителей ведомства с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным.

"Обсудили дальнейшие шаги по нашей совместной инициативе — выделению ОКВЭД для блогерской деятельности", — рассказала Яна Лантратова

По её словам, масштаб рынка influence-маркетинга, под которым понимается продвижение товаров или услуг через лидеров мнений - инфлюенсеров - достиг уже 45-50 млрд рублей. И часто таким продвижением занимаются не только знаменитости, но и популярные блогеры.

Поэтому сфера, которая в России уже фактически существует, в скором времени станет признанной областью экономической деятельности.

Напомним, в ноябре 2022 года Совет по правам человека при президенте РФ предложил контролировать и регулировать деятельность блогеров, поскольку иногда они публикуют фейки и дезинформацию на широкую аудиторию.