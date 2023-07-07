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Бумажный кассовый чек с QR-кодом для оплаты проезда введут в метро Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, новый вид оплаты в пробном режиме будет запущен с 17 июля.
Тестирование позволит оценить скорость работы сервиса перед полноценным запуском.
Также с 17 июля жетоны будут продаваться в автоматах. Все другие способы оплаты проезда будут работать в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода.
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