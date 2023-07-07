Бумажный кассовый чек с QR-кодом для оплаты проезда введут в метро Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бумажный кассовый чек с QR-кодом для оплаты проезда введут в метро Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, новый вид оплаты в пробном режиме будет запущен с 17 июля.

Тестирование позволит оценить скорость работы сервиса перед полноценным запуском.

Также с 17 июля жетоны будут продаваться в автоматах. Все другие способы оплаты проезда будут работать в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода.