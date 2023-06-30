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Еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в соцсетях Центра развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков.
Согласно информации, сейчас в автобусах ГП НО "Нижегородпассажиравторанс" установлено 963 терминала для безналичной оплаты проезда.
В настоящее время перевозчик заключает договор на установку еще 280 валидаторов в 144 автобусах.
Напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.
Также ранее сообщалось, что объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%.
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