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Еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода

03 июля 2023 10:09  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в соцсетях Центра развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков.

Согласно информации, сейчас в автобусах ГП НО "Нижегородпассажиравторанс" установлено 963  терминала для безналичной оплаты проезда.

В настоящее время перевозчик заключает договор на установку еще 280 валидаторов в 144 автобусах.

Напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

Также ранее сообщалось, что объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%.

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Теги:
Общественный транспорт
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