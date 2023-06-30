Еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в соцсетях Центра развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков.

Согласно информации, сейчас в автобусах ГП НО "Нижегородпассажиравторанс" установлено 963 терминала для безналичной оплаты проезда.

В настоящее время перевозчик заключает договор на установку еще 280 валидаторов в 144 автобусах.

Напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

Также ранее сообщалось, что объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%.