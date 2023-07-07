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Общество

Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о развитии квантовых технологий в Нижегородкой области

13 июля 2023 18:39  [94] Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в сеансе квантовой связи с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в рамках Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что сеанс прошел с использованием межуниверситетской квантовой сети. Данные, передаваемые по квантовой сети, защищены квантовым ключом, который практически невозможно взломать. 

Как рассказал Глеб Никитин, в Нижегородской области уделяется большое внимание развитию квантовых технологий.

"Нижегородская область – это традиционно регион инноваций, и, конечно, такие перспективные технологии, как квантовые, не могли выпасть из фокуса нашего внимания. Мы сейчас осуществляем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы во всех квантовых субтехнологиях: это квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовая метрология и сенсоры. При поддержке правительства России у нас был создан инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", где квантовые технологии являются приоритетом в работе. Кроме того, в 2020 году в регионе был сформирован консорциум "Нижегородский квантовый центр". Сегодняшний звонок демонстрирует деятельность межуниверситетской квантовой сети готовность наших образовательных и научных организаций к активной работе в новом российском информационном пространстве", - сказал губернатор.

Глеб Никитин добавил, что большое число молодых ученых увлечено квантовыми технологиями. В подтверждение этих слов с президентом вышел на связь магистр физического факультета ННГУ Михаил Сергеев, активно участвующих в исследованиях, связанных с квантовыми технологиями.

"Квантовая индустрия очень молодая, не до конца сформированная. Подготовка кадров здесь ведется на опережение. Пока некоторые технологии еще не получили внедрения, студент ими уже пользуется. Мы вместе с нашими наставниками изучаем самые свежие научные работы. Это привлекает меня и моих сверстников, открывает большие перспективы для дальнейшего карьерного роста и развития в нашей стране. Использование квантовой сети в работе позволяет расширить возможности взаимодействия с другими вузами и объединить усилия для решения совместных крупных задач", - сказал Михаил Сергеев.

Ранее сообщалось, что "Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области.

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