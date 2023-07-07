"Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев и гендиректор ООО "Группа Промавто" Михаил Амбаров подписали соглашение о сотрудничестве при реализации государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, "Группа Промавто" занимается производством спецавтомобилей, а также созданием беспилотных авиационных систем.

В рамках сотрудничества стороны будут развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области и создавать в регионе условия для формирования Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС).

Центр будет вести формирование банк технологий для проектирования нового поколения БАС, создавать прототипы и опытные образцы БАС, вести сервисное обслуживание БАС и многое другое.

Как рассказал Михаил Абрамов, в ближайшие годы нижегородцы смогут воспользоваться услугами винтового автономного курьера на электротяге, курсирующего между терминалами-дронпортами.

Также на выставке "Иннопром-2023" АНО "Горький Тех" представила несколько нижегородских разработок: переносную систему подавления дронов "Антидроновый рюкзак", "Дрон FPV" для доставки грузов и антидроновое ружье "Дуал" от АО "Беспилотные технологии".

Ранее сообщалось, что первые нижегородские специалисты стали официальными операторами БПЛА.

Также напомним, что беспилотники будут интегрированы в единое воздушное пространство России.