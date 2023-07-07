Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2023 11:39  [47] ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде может быть достроен в декабре 2024 года
13 июля 2023 11:20  [83] Возможные пути объезда закрытой площади Свободы представили в Нижнем Новгороде
13 июля 2023 10:49  [114] "Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области
13 июля 2023 10:16  [142] Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове планируется изъять у собственника
13 июля 2023 09:54  [125] Судебные приставы в Семёновском районе обязали пасечника перенести ульи с пчёлами, которые мешали соседке
13 июля 2023 09:26  [138] Свет и ГВС точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 13 июля
12 июля 2023 21:35  [325] Итоги возгорания в Дзержинске: действовали слаженно, ликвидировали быстро
12 июля 2023 19:11  [236] Большая перекладка тепловых сетей в Дзержинске проходит по графику
12 июля 2023 17:56  [281] Новый закон обяжет банки возвращать клиентам похищенные с их счетов деньги
12 июля 2023 17:43  [306] Превышения количества вредных веществ в воздухе после пожара на производстве "Сибура" в Дзержинске не выявлено
Общество

"Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области

13 июля 2023 10:49  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев и гендиректор ООО "Группа Промавто" Михаил Амбаров подписали соглашение о сотрудничестве при реализации государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, "Группа Промавто" занимается производством спецавтомобилей, а также созданием беспилотных авиационных систем.

В рамках сотрудничества стороны будут развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области и создавать в регионе условия для формирования Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС).

Центр будет вести формирование банк технологий для проектирования нового поколения БАС, создавать прототипы и опытные образцы БАС, вести сервисное обслуживание БАС и многое другое.

Как рассказал Михаил Абрамов, в ближайшие годы нижегородцы смогут воспользоваться услугами винтового автономного курьера на электротяге, курсирующего между терминалами-дронпортами.

Также на выставке "Иннопром-2023" АНО "Горький Тех" представила несколько нижегородских разработок: переносную систему подавления дронов "Антидроновый рюкзак", "Дрон FPV" для доставки грузов и антидроновое ружье "Дуал" от АО "Беспилотные технологии".

Ранее сообщалось, что первые нижегородские специалисты стали официальными операторами БПЛА.

Также напомним, что беспилотники будут интегрированы в единое воздушное пространство России. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Сотрудничество Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph