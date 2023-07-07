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Общество

Ярмарка вакансий для людей с ОВЗ пройдет осенью в Штабе общественной поддержки

14 июля 2023 11:57  [73] Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки прошел круглый стол на тему: "Трудоустройство людей с ментальными особенностями здоровья. Проблемы и пути решения". Участники мероприятия – представители управления по труду и занятости населения Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегородской области, общественных организаций.

По словам замминистра социальной политики Нижегородской области Вадима Цыганова, технология сопровождаемого проживания реализуется в Нижегородской области еще с 2016 года. C мая 2021 года в рамках взаимодействия министерства социальной политики Нижегородской области и Автономной благотворительной некоммерческой организации "Регион заботы" в части внедрения стационарозамещающих технологий для граждан, страдающих психическими расстройствами, запущен пилотный проект по организации сопровождаемого проживания в жилых помещениях специализированного жилого фонда системы социального обслуживания в Богородском и Балахнинском муниципальных округах.

С 2022 года регион одним из первых заявился для участия в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по формированию и внедрению организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с нарушениями психических функций с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая также сопровождаемое проживание.

"Данный проект реализуется на Нижегородской земле второй год. Минсоцполитики области проводит апробацию методик, разработанных Федеральным научным центром реабилитации инвалидов имени Альбрехта Минтруда России. Участниками апробации являются получатели социальных услуг психоневрологических интернатов – Борского, Автозаводского, Понетаевского и Городецкого. В рамках реализации сопровождаемого проживания люди с инвалидностью находятся на тренировочном сопровождаемом проживании. Квартиры или комнаты в домах специального жилого фонда оборудованы необходимой мебелью, аппаратурой и инвентарем. Их сопровождает социальный работник и психолог. Им предоставляется возможность самостоятельно обустраивать свой быт, формировать навыки самообслуживания, производить закупки, организовывать собственное времяпрепровождение. Кроме этого, многие из них трудоустроены, что стало серьезным достижением как для самих людей с ментальными особенностями, так и для работодателей, создавших такие места", - пояснил Вадим Цыганов.

Она также напомнил, что министерство социальной политики Нижегородской области работает в тесном взаимодействии с некоммерческими и общественными организациями, такими как "Верас", проект Народного фронта "Регион заботы" и другими.

Своими идеями и опытом в организации сопровождаемой трудовой деятельности людей ментальными особенностями поделилась председатель Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи "Верас" Людмила Веко. Она напомнила, что более 5 лет в интеграционных мастерских социальной занятости "Вераса" проводится обучение молодых людей с ментальной инвалидностью по освоению различных трудовых навыков в швейном деле, полиграфии, декоре, мыловарении, столярном деле, керамике.

"Сегодня здесь в Штабе собрались люди, которые максимально заинтересованы, чтобы помогать. А ведь результаты трудов людей с ментальными особенностями здоровья бывают порой даже лучше. Они тщательно подходят к работе, учитывают каждую деталь и на выходе мы получаем качественное изделие", - отметил заместитель председателя комитета по социальным вопросам Заксобрания Нижегородской области Соломон Апоян.

По его словам, итоговые предложения будут представлены для актуализации Стратегии развития Нижегородской области – стратсессии по перспективам развития региона проходят сейчас во всех районах области.

По итогам круглого стола участники приняли решение провести в августе ярмарку товаров, изготовленных ребятами с ОВЗ в творческих мастерских на базе профильных некоммерческих организаций, с целью дальнейшего заключения договоров на трудоустройство и контрактов с предприятиями Нижегородской области о поставке товаров на постоянной основе. Кроме того, осенью планируется организовать регулярную ярмарку вакансий от компаний и предприятий Нижегородской области для людей с ОВЗ.

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Теги:
Инвалиды Социальная сфера Трудоустройство
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