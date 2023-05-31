Глеб Никитин встретился с с обновленным экспертным советом стратегии развития Нижегородской области Политика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Глеб Никитин встретился с обновленным экспертным советом стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

"Большинство из собравшихся здесь – авторы нашей стратегии. Вы были рядом всегда. Я благодарен экспертному совету за этот колоссальный труд, неравнодушие и неформальное отношение к работе", - сказал губернатор Нижегородской области.

В 2018 году в подготовке Стратегии приняли участие более 500 тысяч нижегородцев, прошло около трех тысяч встреч в трудовых коллективах, профессиональных сообществах. Жители внесли более 5 тысяч предложений и около 3 тысяч инициатив, которые нашли отражение в стратегии.

Глеб Никитин отметил, что в связи с новыми вызовами Стратегия нуждается в актуализации. Для обеспечения достойного уровня жизни в регионе необходимо технологическое лидерство.

"В итоге мы увидим актуализированную версию документа – стратегию 2.0. Этот обновленный план конкретных действий будет учитывать все современные тенденции. Вместе мы можем больше – это не просто слова, это стиль нашего мышления, наш генетический код!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

Первая стратегическая сессия – "Территория цифрового лидерства" – состоится 7 июля. Финальная сессия – "Образование и наука – залог развития региона" – запланирована на 29 августа.

Итоги работы будут представлены 31 августа на форуме "Вместе мы можем больше".

Напомним, в декабре 2022 года главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представили проекты по развитию региона на Регсовете.

Предложения обсудили на стратсессии в рамках Регионального совета.