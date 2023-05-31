Рейтинг ДУКов Нижегородской области
Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
06 июня 2023 17:19  [3] Глеб Никитин встретился с с обновленным экспертным советом стратегии развития Нижегородской области
06 июня 2023 17:08  [40] Глеб Никитин рассказал замглавы МО РФ об отборе добровольцев на военную службу по контракту
06 июня 2023 17:02  [55] Евгений Люлин: "Нижегородская область под руководством губернатора Глеба Никитина добилась серьезных успехов"
05 июня 2023 18:14  [367] Нижегородская делегация находится с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике
05 июня 2023 17:25  [652] Первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода назначен Денис Скалкин
05 июня 2023 13:03  [1106] Дмитрий Сивохин покидает должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода
04 июня 2023 12:04  [1252] Депутат Госдумы Александр Хинштейн похвалил Глеба Никитина за работу по благоустройству Нижнего Новгорода
02 июня 2023 19:07  [1121] Эксперт-мониторинг событий с 26 мая по 2 июня 2023 года от АНО "Минин-центр"
02 июня 2023 16:26  [698] Замгубернатора Нижегородской области Юрий Ильин провел рабочую встречу с генконсулом КНР в Казани Сян Бо
02 июня 2023 11:41  [854] Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября
Политика

Глеб Никитин встретился с с обновленным экспертным советом стратегии развития Нижегородской области

06 июня 2023 17:19  [3] Политика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Глеб Никитин встретился с обновленным экспертным советом стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

"Большинство из собравшихся здесь – авторы нашей стратегии. Вы были рядом всегда. Я благодарен экспертному совету за этот колоссальный труд, неравнодушие и неформальное отношение к работе", - сказал губернатор Нижегородской области.

В 2018 году в подготовке Стратегии приняли участие более 500 тысяч нижегородцев, прошло около трех тысяч встреч в трудовых коллективах, профессиональных сообществах. Жители внесли более 5 тысяч предложений и около 3 тысяч инициатив, которые нашли отражение в стратегии.

Глеб Никитин отметил, что в связи с новыми вызовами Стратегия нуждается в актуализации. Для обеспечения достойного уровня жизни в регионе необходимо технологическое лидерство.

"В итоге мы увидим актуализированную версию документа – стратегию 2.0. Этот обновленный план конкретных действий будет учитывать все современные тенденции. Вместе мы можем больше – это не просто слова, это стиль нашего мышления, наш генетический код!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

Первая стратегическая сессия – "Территория цифрового лидерства" – состоится 7 июля. Финальная сессия – "Образование и наука – залог развития региона" – запланирована на 29 августа.

Итоги работы будут представлены 31 августа на форуме "Вместе мы можем больше".

Напомним, в декабре 2022 года главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представили проекты по развитию региона на Регсовете.

Предложения обсудили на стратсессии в рамках Регионального совета.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стратегия развития
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph