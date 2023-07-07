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Подпольное казино ликвидировали в Нижегородском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, казино находилось на Нижне-Волжской набережной.
В момент проверки в помещении находились пять игроков и персонал игорного клуба.
Всего было изъято четыре покерных стола, игровые фишки, колоды карт, электронные средства платежей, черновые записи и четыре телефона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 ч. 2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
Напомним, в апреле деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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