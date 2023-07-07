Подпольное казино ликвидировали в Нижегородском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Подпольное казино ликвидировали в Нижегородском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, казино находилось на Нижне-Волжской набережной.

В момент проверки в помещении находились пять игроков и персонал игорного клуба.

Всего было изъято четыре покерных стола, игровые фишки, колоды карт, электронные средства платежей, черновые записи и четыре телефона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 ч. 2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Напомним, в апреле деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода.