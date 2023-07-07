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Яблони будут высажены на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, деревья будет сажаться в грунт без кадок.
Ивы, убираемые с Большой Покровской, будут пересажены в Сквер на улице Провиантской и Сквер Свердлова.
Как рассказал Юрий Шалабаев, деревья выкапывают и пересаживают вместе с земляным комом.
Напомним, на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской было выделено около 91,5 млн рублей.
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