Яблони будут высажены на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Яблони будут высажены на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, деревья будет сажаться в грунт без кадок.

Ивы, убираемые с Большой Покровской, будут пересажены в Сквер на улице Провиантской и Сквер Свердлова.

Как рассказал Юрий Шалабаев, деревья выкапывают и пересаживают вместе с земляным комом.

Напомним, на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской было выделено около 91,5 млн рублей.