Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 июля 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - Проводники либерально-монетаристской политики

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, д.э.н., Михаил Делягин отметил, что преставления о либерализме как об идеологии свободы и ответственности личности в духе Вольтера отстают от жизни более чем на столетие. Еще в начале ХХ века финансовый спекулятивный капитал, приобретая всемирный характер и создав свою организационную структуру в виде Федеральной Резервной Системы США, освоил либерализм и превратил его в свое оружие.

С тех пор либералы представляют из себя слуг финансовых спекулянтов – обычно против интересов своего народа, так как объективные интересы таких спекулянтов, заключаясь в минимизации размеров государств и обеспечении нестабильности, прямо противоречат интересам нормальной человеческой жизни.

Россия, кстати, являлась мировым лидером и в этой сфере: первый "чистым" либералом из руководителей государств был наш Керенский.

В ходе уничтожения Советского Союза в конце 1980-х и начале 90-х годов значительная часть советских демократов стала российскими либералами. Их трансформация была стремительной и часто незаметной даже для них самих: как демократы они считали своим долгом служить наиболее свободной части общества, которой тогда был нарождающийся бизнес, а как реалисты быстро приходили к необходимости служить наиболее влиятельной части этого бизнеса. Ей были сначала олигархи, затем финансовые спекулянты: сначала туземные, а потом глобальные.

В результате демократы за небольшим исключением честных людей стали либералами, обслуживающими превращение России в западного донора жизненно важных ресурсов (деньги, сырье, технологии). Удержание нашей страны в этом колониальном, по сути, положении требовало колониальной же социально-экономической политики, которая обеспечивает вывод из страны сырья и капитала при блокировании развития производства добавленной стоимости и технологического прогресса. Неоднозначную позицию в этой проблеме занимают денежные власти России – Центральный банк и Министерство финансов.

Банк России тормозит развитие экономики дорогим кредитом, стимулированием вывоза капитала из страны и периодическими дестабилизациями валютного рынка под прикрытием необходимости борьбы с инфляцией. Инфляция вызвана произволом монополий, не имеющим отношения к денежной политике, но под предлогом борьбы с инфляцией ЦБ РФ и Минфин, при ключевой роли Банка России, ограничивают страну искусственно созданным денежным дефицитом. Когда в результате этого экономика оказывается на грани стагнации, ее подстегивают девальвацией.

При этом ссылка на ухудшение торгового баланса страны являются некорректной, так как Банк России полностью определяет курс рубля. Ведь он определяет, как предложение валюты на рынке (например, хотя и не только, через установления обязательной части репатриируемой валютной выручки – от нуля, как сейчас, до 100%), так и рублевый спрос на нее (предоставляя крупным банкам эмитируемые рубли с требованием одолжить их Минфину или без такого требования).

В свете этого недавнее ослабление рубля представляется прямой реакцией Банка России на улучшение показателей отечественной промышленности. Ее оживление создает угрозу того, что часть зарабатываемых страной валюты будет не возвращаться за рубеж в форме бегства капитала, а находить свое применение внутри страны, переставая тем самым быть ресурсом глобальных финансовых спекулянтов.

Чтобы этого не произошло, надо ослабить экономику еще большим удорожанием кредита, повысив ставку ЦБ. Обоснованием же этого повышения и становится пресловутый "рост инфляционных ожиданий", вполне естественный после девальвации рубля (которая и сама по себе бьет по экономике, удорожая по-прежнему преимущественно импортное оборудование).

Минфин же, для которого ослабление рубля – это просто дополнительные (девальвационные и дефляционные) доходы бюджета без соответствующей индексации его расходов (то есть с реальным обесценением бюджетных обязательств ниже потребностей бюджетополучателей), прагматично пользуется рублевой массой.

Либеральное руководство Минфина сделало (в том числе при помощи пресловутого бюджетного правила, запрещающего использовать деньги России на ее нужды) главным приоритетом бюджета замораживание денег налогоплательщиков в резервах, - чтобы они не обеспечивали развитие страны и решение не насущных проблем. В результате при огромных резервах бюджета (сейчас значительно более 12 трлн руб., причем за первую половину 2023 года фонд национального благосостояния вырос почти на 2 трлн.) государство систематически берет в долг, тратя деньги на процентные выплаты.

Процентные выплаты за ненужные бюджету займы (в 2022 году 1,3 трлн руб. по сравнению с 1,1 трлн в 2021) представляют собой, по сути, субсидирование финансовых спекулянтов деньгами налогоплательщиков. Это наглядная демонстрация того, что финансисты-либералы служат интересам спекулянтов в ущерб интересам развития производства и технологий.

Огромные дополнительные расходы бюджета (в 2022 году – 31,3% расходов, или 7,4 трлн руб.) наглядно опровергли утверждения Минфина о том, что денег нет, так и догмы 90-х о том, что дефицит бюджета обязательно ведёт к инфляции.

Значительный дефицит второй половины прошлого и первой половины этого года во многом финансируется за счет эмиссии Банк России на покупку госбумаг. Однако до тех пор, пока монетизация экономики остается крайне низкой, и денежный голод сохраняется, это не оказывает никакого инфляционного давления (как и во время ремонетизации экономики правительством Примакова – Маслюкова, спасшим Россию от последствий либерального дефолта 1998 года).

Все налоговое и таможенное регулирование ориентировано либералами от финансов на вывоз капитала из страны и подавление производства вместо развития производства добавленной стоимости и технологий. Символ этого - налоговый маневр, из-за которого цена бензина взлетела, а все НПЗ страны стали убыточными, и бюджет дотирует их в размере 3,2 трлн руб - в размере годового дефицита! Это не только не прекращено, но с 2022 года распространено ещё и на чёрную металлургию.

Наконец, Минфин постоянно осуществляет хаотичное, по сути, произвольное распределение денег между регионами, создавая тем самым серьезные напряжения и диспропорции. Это цена отказа от обеспечения права человека на жизнь в виде гарантирования реального прожиточного минимума и, в дальнейшем, минимальных социальных стандартов, что автоматически поставило бы всю межбюджетную политику на прочную объективную основу.

Безграмотный либеральный произвол – новое издание хрущевского волюнтаризма – является основой финансовой политики современной России. Поэтому экзистенциальные угрозы, стоящие перед Россией, требуют идеологического, концептуального (и лишь потом кадрового) оздоровления Банка России и Минфина.



Федеральная тема – Россия держит удар



Эксперт "Минин – центра", редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что промежуточные итоги разрекламированного украинского "контрнаступа" подвел министр обороны Шойгу, который рассказал о потерях украинской армии в ходе наступления, которое они вели с 4 июня по 11 июля, до начала саммита в Вильнюсе. К которому и было приурочено наступление ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, но главный его удар пришелся на Запорожское направление.

Итоги таковы - украинская армия потеряла 26 тыс. боевиков, 1244 ед. бронетехники, в том числе 17 танков "Леопард 2", почти 90 единиц артиллерии, таких как гаубица М 777, "Крабы", "Цезари 109", САУ - это та артиллерия, которая должна была осуществить огневую поддержку ВСУ. В авиации потеряно свыше 480 беспилотников, 21 самолет, 5 вертолетов. Потери других, более мелких единиц техники остались за кадром. Все это говорит о том, что из той техники, которая выделялась для этой фазы наступления: 1500 боевых бронированных машин, 300 танков уничтожено более 60%, а в живой силе, говорилось о группировке в 12 бригад, что составляет примерно 45 тыс. человек, из которой потеряно более половины личного состава. И это только то, что мы зафиксировали. То есть, генеральное наступление Украины потерпело окончательное фиаско.

Сможет ли Украина в дальнейшем организовать такого рода масштабное наступление - вопрос открытый, скорее всего, нет. Поэтому на Вильнюсском саммите НАТО дали однозначно понять, что больше таких преференций, которые получал Киев до этого наступления, больше, скорее всего, не будет. Военная помощь будет поставляться в ограниченном количестве и ассортименте, именно в составе, необходимом для поддержания определенного уровня боеспособности украинской армии. То есть можно говорить о том, что ВСУ перейдет к тактике оборонительных боев за отдельные укрепрайоны.

Встреча Эрдогана с Зеленским выглядела довольно вызывающе. По всей видимости, это было поднятие ставок для продления зерновой сделки. Несмотря на то, что руководство нашей страны дало это однозначно понять, что сделка прекратит свое существование. Возврат Эрдоганом азовцев, можно оценивать по-разному - с точки зрения части патриотов, это предательство и вызов Путину, с другой стороны для Эрдогана это и избавление от балласта, который ему больше не нужен. Мало того, для азовцев нахождение на территории Турции, был более благоприятный вариант, чем отправка на Украину. Да, их встретили как героев, но их тут же отправляют на фронт. То есть, когда они были в Турции, их жизни ничего не угрожало, теперь, если они окажутся на линии боевого соприкосновения и понятное дело, за ними будет охота и второй раз в плен их брать не будут.

При этом не нужно забывать, что Зеленский сейчас находится не в лучшем положении, и пытается устранить всех конкурентов вокруг себя, чтобы максимально продлить собственную жизнь. Пока он является президентом и верховным главнокомандующим, жизни его ничего не угрожает, как только его снимут с этого поста, его жизнь может не продлится и несколько минут, потому что его охрана, состоящая из британских специалистов, мгновенно его может ликвидировать. Появление же азовцев - героев Украины создает ему потенциальную опасность в политическом плане. Если эти "герои" начнут выдвигать политические лозунги, или кто-то от их имени, то их жизнь закончится с большой вероятностью на поле боя, если же они попытаются сыграть в политику, как Надежда Савченко или попытаются из этого извлечь дивиденды, не попадая на поле боя, то их ликвидирует сам Зеленский. Ему соперники не нужны ни в военном руководстве, ни на политическом поле.

Поэтому то, что сотворил Эрдоган выглядит непривлекательно и даже мерзко, но думаю, мы вскоре сможем понять, для чего все это было сделано.



Вбросы о заморозке конфликта - провокация, которую Запад муссирует, начиная с объявления о контрнаступлении Украины. Все считали, что главной задачей этого контрнаступления будет захват таких объектов, потеря которых принудила бы Россию сесть за стол переговоров и принять план-ультиматум Зеленского, но Россия все сделала, что бы это не состоялось. Поэтому корейский вариант принятия Украины по частям в НАТО - это все несбыточные мечты. Россия же останавливаться не будет, сейчас любая заморозка, любые мирные переговоры с заморозкой конфликта – это намного хуже, чем проведение боевых действий. Тем более после того, как блок НАТО четко обозначил, что он готовится воевать с Россией. Больше нас ничего не сдерживает, и мы не будем останавливаться. Задачи, которые первоначально ставились о неком нейтральном статусе Украины с сохранением государственности, считаю, больше неактуальны. Мы теперь должны полностью освободить исконно русские территории от всех нацистов и их прихвостней, терзающих наших соотечественников, и эта территория будет присоединена к России.

Подробнее остановлюсь на встрече, которую провел Верховный Главнокомандующий с Пригожиным и командирами Вагнера. Это было мудрое решение Путина, демонстрация уверенности и единства. Главными, там были командиры, которые пошли на поводу у Пригожина, и поучаствовали в мятеже, не понимая последствий, которые могли бы настать для России. Поэтому все вопросы и запросы были выслушаны и им было предложено, как говорил Путин, три варианта: подписать контракт с министерством обороны, уехать в Белоруссию, либо на покой. Все слова, сказанные Путиным, будут выполнены даже по отношению к Пригожину. При этом Пригожин, как мы знаем, уже лишился многих своих коммерческих активов, все его метания в медийном пространстве, это некие отголоски того, что человек, на которого возлагали надежды, полностью утратил доверие. Путин, прежде всего, стремится к безопасности государства, поэтому истинные виновники, которые замешаны в этом конфликте, и те, которые состояли в структуре Пригожина, и те, которые ее опекали со стороны олигархических, банковских и чиновничьих структур, все они понесут должное наказание, так как никаких гарантий этим структурам дано не было.

То, что произошло - это тот самый вопиющий факт, показывающий, что, к сожалению, в нашей среде, существует и 5-я, и 6-я колонна. Но на, то у нас и органы безопасности, чтоб выявлять такого рода врагов России. То, что это было опубликовано через 12 дней после того, как состоялась встреча, можно сказать, некий тактический ход. За это время мы с вами увидели, как люди реагировали на то, что сотворил Пригожин. Были и те, кто его поддержали, и те, кто его осудили. И даже после того, как выступил Путин, они все равно некоторые продолжали поддерживать, пытаясь спасти директора погоревшего театра. Все это было видно, и когда все эти дискуссии были исчерпаны, все позиции обозначены, тогда была обнародована эта информация, поставившая фактическую точку над тем, что происходило 24 июня. Понятное дело, есть и продолжение этой истории, но думаю, что оно будет продолжаться вне публичного пространства.

Последний аспект, вызывающий много вопросов и мнений - долгое стояние на линии боевого соприкосновения. Это скорее вынужденная мера. Потому что выяснилось, что после ВОВ и многих локальных конфликтов, мы утратили реальный опыт ведения боевых операций, поэтому нам пришлось с колес восстанавливать всю тактику и стратегию, которая была известна ранее нашим отцам и дедам, то есть, мы учились заново.

Главная поставленная задача в данной операции - это сбережение личного состава. Поэтому была выстроена крепкая линия обороны, которые передовые позиции на ротационной основе занимала как действующие части, так и те, кто пришел по частичной мобилизации и добровольцы. Все они прошли обкатку боем и ротацию для того, чтобы в последующем вести, в том числе наступательные операции. Потому что, если посылать в наступление необученных военнослужащих, солдат и офицеров, то можно получить такой же результат, какой получила Украина со своим летним наступлением.

Мы понимаем сложность выполнения этих боевых операций, к тому же, еще было нужно подтянуть возможности оборонно-промышленного комплекса, чтоб во время наступательных операций было бесперебойное снабжение наступающих подразделений, не только боеприпасами, но и всей необходимой военной техникой и вооружением. Огромная работа была проделана в этих направлениях. Министр обороны рассказал, о том, как увеличилось в несколько раз производство боеприпасов, примерно в 10 раз (10 млн снарядов), как было увеличено производство беспилотников в 53 раза, производство тяж техники почти в 3,5 раза, систем артустановок, производство боевых вертолетов, таких как Ка-52, Ми-28, которые великолепно показали себя на поле боя.

То есть, наша армия перестроилась, за линией боевого соприкосновения создана резервная армия, и армейский корпус, которые и будут основным наступательным инструментом в проведении операций на тех направлениях, о которых знает только оперативный штаб.

Региональная тема – Всероссийский форум молодых ученых "Дигория"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 10 июля в Нижнем Новгороде открылся Пятый Всероссийский форум "Дигория", участниками которого стали 100 молодых ученых, исследователей и практиков социально-гуманитарного профиля со всей России. Это событие продолжает серию мероприятий программы "Нижний Новгород – молодёжная столица России".

В этот раз работа форума "Дигория" посвящена пяти профильным направлениям: "Молодежь и страна", "Социально-политическая экспертиза", "Образование и просвещение", "Медиа и коммуникации", "Политические технологии". В майском анонсе форума организаторы отмечали, что в России возрастает спрос на специалистов социально-гуманитарного профиля, которые способны и интерпретировать повестку, и готовить значимые государственные общественно-политические проекты.

За пять лет существования площадка форума заметно изменилась. Если в 2020 г. речь шла о "единой площадке молодых политологов", а в 2021 году – об экспертной площадке для популяризации среди российских граждан "объективного взгляда на внутриполитические и внешнеполитические процессы России", то теперь "Дигория" - это платформа специалистов социально-гуманитарного профиля, "готовых к решению актуальных задач, стоящих перед российским обществом и государством".

Не трудно показать, что форум сначала делал ставку на популярную политологию, а теперь смещает свои приоритеты в сторону популярного молодёжного активизма. Актуальный вектор понятен, совместно с Росмолодёжью создаётся ещё одна "воронка" вовлечения молодых людей в государственные программы поддержки социально значимых проектов и приобщения их к работе на оперативные приоритеты российской политики в формате 2023 - 2024 гг. Однако, ключевые вызовы, сформулированные в выступлении первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, таковы, что выходят за горизонт 2024 г.

"Сегодня мы имеем ценностный кризис. …прямо сейчас происходит война смыслов и для того, чтобы побеждать в этой войне, мы не можем ничего заимствовать у Запада, а должны опираться на свои традиции, свою культуру", - отметил первый замглавы Администрации Президента РФ.

Если браться за эту задачу, то её решение надо поделить между возможностями популярной политологии и академической политической наукой, которые далеко не одно и то же. Различие начинается с того, что в топ-рейтинге популярной политологии значатся фигуры с высоким уровнем сетевой подписки и просмотра (А. Гаспарян, А. Вассерман, Е. Шульман, признанная иностранным агентом, С. Михеев, В. Соловей, С. Марков, М. Баширов и др.), которые зачастую не имеют научной степени по политическим наукам, а в топ-листе академической политологии - фигуры с высоким рейтингом научного цитирования (О. Гаман-Голутвина, В. Гельман, М. Ильин, Е. Шестопал, И. Семененко, М. Лебедева и др.).

Дилемма в том, на какую группу топ-передовиков стоит делать ставку в деле воспитания молодых политологов, которых готовим искать ответы на идейно-политические вызовы современности? Думаю, что, если бы в число руководителей направлений дискуссий форума - 2023, наряду с представителями топ-листа популярной политологии, было бы включено 2- 3 представителя топ-листа академической политологии, - это существенно повысило бы стратегическое значение "Дигории".