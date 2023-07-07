Бухгалтер школы в Пильнинском районе получила условный срок за присвоение более 900 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бухгалтер школы в Пильнинском районе получила условный срок за присвоение более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, бухгалтер школы в селе Курыш в период с 2017 по 2022 годы погашала свои займы за счет средств, предусмотренных на зарплаты сотрудников учреждения.

Всего из бюджета школы было выведено более 915 тысяч рубелей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата).

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно.

Ранее сообщалось, что главбуха ресурсоснабжающей организации Нижнего Новгорода задержали по подозрению в присвоении 1,2 млн рублей.