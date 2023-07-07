Участок дороги Павлово - Сосновское - Лесуново – Мухтолово отремонтировали по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Павлово - Сосновское - Лесуново – Мухтолово в Сосновском районе протяженностью 8,5 км отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Согласно информации, на работы было выделено 77,5 млн рублей.

Эта дорога соединяет Павловский, Сосновский и Ардатовский районы. Из-за большой интенсивности движения на поверхности полотна появились пучины, изменился профиль, разрушились обочины.

Подрядчик уложил новый слой асфальта и укрепил обочины на месяц раньше установленного срока, а в 2024 году будет отремонтирован 13-километровый участок этой трассы до границы с Ардатовским районом.

Как рассказал начальник управления организации ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ НО"ГУАД" Олег Баскаков, с прошлого года было отремонтировано уже около 130 км дорог, задействованных в строительстве трассы М-12.

Всего в 2023 году в Сосновском районе будет отремонтировано более 45 км дорог, что сопоставимо с показателями последних четырех лет в сумме. На эти цели направлено 494 млн рублей.

Ранее сообщалось, что два подъезда к нижегородскому селу Медяна отремонтировали по нацпроекту на месяц раньше срока.