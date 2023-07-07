Бывший сотрудник нижегородской исправительной колонии заключен под стражу из-за взятки Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Бывший сотрудник нижегородской исправительной колонии заключен под стражу из-за взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2020 году подозреваемый получил от заключенного не менее 170 тысяч рублей за общее покровительство в виде предоставления послабления режима отбывания наказания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 5 п. "в" УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Отмечается, что мужчина уволился из органов ФСИН еще в 2020 году.

В ходе расследования будет проверена причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Он уже признал свою вину и был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что бывшего гендиректора "Нижегородского водоканала" Николая Николюка приговорили к 15 годам колонии за взятки.