Бывшего гендиректора "Нижегородского водоканала" Николая Николюка приговорили к 15 годам колонии за взятки Происшествия

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Николая Николюка и трёх соучастников - заместителя и двух предпринимателей. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и взяточничестве. Об этом сообщает Нижегородская областная прокуратура.

Напомним, генерального директора, его заместителей и ряд должностных лиц АО "Нижегородский водоканал" задержали в ноябре 2020 года по подозрению в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ и заключили под стражу.

Следствием и судом было установлено, что Николай Николюк создал и возглавил преступное сообщество и привлёк в его состав своих заместителей, а также должностных и гражданских лиц.

Установлено, что c июня 2018 по ноябрь 2020 Николюк и его пособники неоднократно, в том числе путём вымогательства, получали взятки от руководителей и представителей шести коммерческих организаций – контрагентов АО "Нижегородский водоканал" за общее покровительство и попустительство при заключении и исполнении договоров на территории Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы.

Ранее сообщалось, что размер взятки был фиксированный – от 10% до 15% от суммы договора. Общая сумма взяток составила более 41 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, контрагенты в интересах предприятия производили изыскательские работы, поставки химических реагентов, ремонтные работы, клининговые услуги и т.п.

Кроме того, в указанный период обвиняемые попытались путём мошенничества похитить у АО "Нижегородский водоканал" порядка 2,2 млн рублей, проведя закупку мебели по завышенной цене. Однако преступная деятельность группы была пресечена в ноябре 2020 года сотрудниками СК совместно с УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области.

Приговором суда экс-руководителю "Нижегородского водоканала" назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сверх того ему назначен штраф в размере 190 млн рублей.

Его первому заместителю назначено наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 140 млн рублей.

Ещё два участника преступного сообщества приговорены к лишению свододы сроком на 16 и 9 лет и штрафам в размере 225 млн и 90 млн рублей.

Ранее замдиректора "Нижегородского водоканала" Алексей Жерноков был осуждён на 4 года, а руководитель коммерческой компании получила условный срок за взятку экс-руководству предприятия.

Напомним, что летом 2022 года вступил в силу приговор экс-гендиректору ОАО "Нижегородский водоканал" Александру Попову за мошенничество в особо крупном размере. Всего он похитил около 607,5 млн рублей. его приговорили к 7 годам лишения свободы