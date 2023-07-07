Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
12 июля 2023 15:24  [127] Пожар происходит на территории производства "Сибура" в Дзержинске
12 июля 2023 15:10  [95] Пациент устроил поджог в палате Кулебакской ЦРБ
12 июля 2023 14:39  [125] Бывшего гендиректора "Нижегородского водоканала" Николая Николюка приговорили к 15 годам колонии за взятки
12 июля 2023 11:45  [1723] Семь автомобилей столкнулись на трассе М-7 в Воротынском районе на участке ремонта
11 июля 2023 11:19  [446] Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и Peugeot 308 в Нижнем Новгороде
11 июля 2023 11:10  [345] Производственно-складская база с автомаслами сгорела в Богородске
11 июля 2023 09:22  [473] Прокуратура взяла на контроль ход дела о смерти отца и сына в подвале дома в Выксе
11 июля 2023 09:06  [507] Пятерых детей в тяжёлом состоянии госпитализировали с пожара в жилом доме на улице Бекетова
10 июля 2023 15:33  [415] Жителя Варнавинского района задержали за ложное сообщение о готовящемся теракте
08 июля 2023 16:57  [756] Уходивший от столкновения в ЛиАЗом водитель ПАЗа в Нижнем Новгороде разбил два автомобиля
Происшествия

Бывшего гендиректора "Нижегородского водоканала" Николая Николюка приговорили к 15 годам колонии за взятки

12 июля 2023 14:39  [125] Происшествия

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Николая Николюка и трёх соучастников - заместителя и двух предпринимателей. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и взяточничестве. Об этом сообщает Нижегородская областная прокуратура.

Напомним, генерального директора, его заместителей и ряд должностных лиц АО "Нижегородский водоканал" задержали в ноябре 2020 года по подозрению в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ и заключили под стражу.

Следствием и судом было установлено, что Николай Николюк создал и возглавил преступное сообщество и привлёк в его состав своих заместителей, а также должностных и гражданских лиц.

Установлено, что c июня 2018 по ноябрь 2020 Николюк и его пособники неоднократно, в том числе путём вымогательства, получали взятки от руководителей и представителей шести коммерческих организаций – контрагентов АО "Нижегородский водоканал" за общее покровительство и попустительство при заключении и исполнении договоров на территории Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы.

Ранее сообщалось, что размер взятки был фиксированный – от 10% до 15% от суммы договора. Общая сумма взяток составила более 41 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, контрагенты в интересах предприятия производили изыскательские работы, поставки химических реагентов, ремонтные работы, клининговые услуги и т.п.

Кроме того, в указанный период обвиняемые попытались путём мошенничества похитить у АО "Нижегородский водоканал" порядка 2,2 млн рублей, проведя закупку мебели по завышенной цене. Однако преступная деятельность группы была пресечена в ноябре 2020 года сотрудниками СК совместно с УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области.

Приговором суда экс-руководителю "Нижегородского водоканала" назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сверх того ему назначен штраф в размере 190 млн рублей.

Его первому заместителю назначено наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 140 млн рублей.

Ещё два участника преступного сообщества приговорены к лишению свододы сроком на 16 и 9 лет и штрафам в размере 225 млн и 90 млн рублей.

Ранее замдиректора "Нижегородского водоканала" Алексей Жерноков был осуждён на 4 года, а руководитель коммерческой компании получила условный срок за взятку экс-руководству предприятия.

Напомним, что летом 2022 года вступил в силу приговор экс-гендиректору ОАО "Нижегородский водоканал" Александру Попову за мошенничество в особо крупном размере. Всего он похитил около 607,5 млн рублей. его приговорили к 7 годам лишения свободы 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Нижегородский водоканал Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph