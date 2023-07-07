Участок улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде будет перекрыт 16-17 июля Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде будет перекрыт 16-17 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, в связи с ремонтом инженерных себей с 12:00 16 июля до 10:00 17 июля движение транспорта ограничат на пересечении улиц Пролетарской и Акимова в сторону улицы Народной.

В связи с этим изменится трасса движения маршрутов общественного транспорта:

- автобусы А-9, А-22, А-52, при движении с улицы Сергея Акимова в направлении улицы Бурнаковская будут организованы с разворотом у поста ДПС под путепроводом Борского моста, улице Сергея Акимова далее по маршруту;

- автобус Т-24 при движении с улицы Пролетарской в направлении улицы Бурнаковская будет следовать по улице Сергея Акимова с разворотом у поста ДПС;

- троллейбус №3 при движении с микрорайона Мещерское озеро будет организован по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе, проспекту Героев и далее по маршруту;

- троллейбус №5 при движении с микрорайона Мещерское озеро будет следовать по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе, Сормовскому шоссе и далее по маршруту;

- троллейбус №25 при движении с микрорайона Мещерское озеро будет организован по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе и далее по маршруту;

- автобусы А-57, А-66, А-69 при движении с микрорайона Мещерское озеро будут следовать по улице Карла Маркса, Улице Сергея Акимова и далее по маршруту;

В обратном направлении путь следования общественного транспорта не изменится.

Напомним, схема движения транспорта на улице Акимова изменена с 8 июля до 4 августа.